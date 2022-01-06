Farah Zeynep Abdullah'tan evlilik sorusuna cevap...

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Doğu Demirkol'dan ayrıldıktan sonra DJ Artz ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Instagram hesabından gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğiyle bilinmeyenlerini anlattı.

'İSTEMEYEN EVLENMESİN'

Abdullah, bir takipçisinden gelen 'Sizce evlilik kaç yaşında olmalı?' sorusuna, 'Evlilik bir seçim aslında artık. Olup olmaması kişiye bağlı. Dolayısıyla bunun bir yaşı var mı, ondan emin değilim. İsteyen evlensin, istemeyen evlenmesin. Evlilik, bir seçim artık bu dünyada' yanıtını verdi.

O SORUYU Tİ'YE ALDI

'Masumlar Apartmanı' dizisinden ölerek ayrılan Farah Zeynep Abdullah, diziyi yarıda bıraktığı için gelen tepkiler karşısında suskunluğunu bozdu.

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Abdullah, 'Final bölümüne kadar oynadığın bir dizi var mı?' sorusunu, 'Bu ince mizah, bu harika soru... Mesela bu zeka dolu soruyu sormaya tam olarak nasıl karar verdin, çok merak ediyorum' diyerek ti'ye aldı.