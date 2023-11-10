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Farah Zeynep Abdullah'tan Dilan Polat taklidi

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#Farah Zeynep Abdullah#Dilan Polat#Engin Polat
Farah Zeynep Abdullahtan Dilan Polat taklidi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 08:02

Farah Zeynep Abdullah, vergi kaçakçılığından tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ı tiye aldığı bir video paylaştı.

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama, vergi kaçırma ve bahis oynatma suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Dilan ve Engin Polat çiftinin hayatını anlatan bir mini dizi yapılıyormuş. Dilan Polat’ı Farah Zeynep Abdullah, Engin Polat’ı ise Pedro Pascal canlandıracakmış” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Farah Zeynep Abdullahtan Dilan Polat taklidi


YAPAY ZEKÂYLA DİLAN OLDU

O paylaşıma kayıtsız kalamayan Farah Zeynep Abdullah esprili bir video hazırladı. Yapay zekâ yardımıyla kendi yüzünü Dilan Polat’ın görüntüsüne yerleştiren ünlü oyuncu, film teaser’ına benzeyen videoyu “Hayır, film” notuyla Instagram’da yayınlayarak takipçilerini güldürdü.

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Farah Zeynep Abdullahtan Dilan Polat taklidi

CİDDİYE ALMIŞLAR!

Farah Zeynep Abdullah’ın hazırladığı film teaser’ının gerçek olduğunu sanan sosyal medya kullanıcıları, oyuncuyu güldürdü. Bu durumla da dalga geçen Abdullah, Twitter’da esprili bir paylaşım daha yaptı: “Gerçekten Dilan teaser’ını ciddiye alanlar olmuş. Haber falan çıkmış. Halbuki Engin Polat’ı oynayacağım!”

 

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#Farah Zeynep Abdullah#Dilan Polat#Engin Polat

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