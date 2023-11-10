Farah Zeynep Abdullah'tan Dilan Polat taklidi

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama, vergi kaçırma ve bahis oynatma suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Dilan ve Engin Polat çiftinin hayatını anlatan bir mini dizi yapılıyormuş. Dilan Polat’ı Farah Zeynep Abdullah, Engin Polat’ı ise Pedro Pascal canlandıracakmış” şeklinde bir paylaşım yaptı.

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O paylaşıma kayıtsız kalamayan Farah Zeynep Abdullah esprili bir video hazırladı. Yapay zekâ yardımıyla kendi yüzünü Dilan Polat ’ın görüntüsüne yerleştiren ünlü oyuncu, film teaser’ına benzeyen videoyu “Hayır, film” notuyla Instagram’da yayınlayarak takipçilerini güldürdü.

CİDDİYE ALMIŞLAR!

Farah Zeynep Abdullah’ın hazırladığı film teaser’ının gerçek olduğunu sanan sosyal medya kullanıcıları, oyuncuyu güldürdü. Bu durumla da dalga geçen Abdullah, Twitter’da esprili bir paylaşım daha yaptı: “Gerçekten Dilan teaser’ını ciddiye alanlar olmuş. Haber falan çıkmış. Halbuki Engin Polat’ı oynayacağım!”