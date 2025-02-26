×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan arasında sürpriz yakınlaşma

Güncelleme Tarihi:

#Farah Zeynep Abdullah#Gökhan Özoğuz#Athena Gökhan
Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan arasında sürpriz yakınlaşma
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 08:44

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un yakınlaştığı iddia edildi. 13 yıllık eşi Melis Ülken’den boşandıktan sonra kafa dinlemek için Londra’ya giden Özoğuz’un burada ünlü oyuncuyla sürpriz bir arkadaşlığa başladığı kulaktan kulağa konuşuluyor.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi.

İddialara göre eşi Melis Ülken ile 13 yıllık evliliğini kısa süre önce noktaladıktan sonra Londra’ya giden Gökhan Özoğuz burada ünlü oyuncuyla yakınlaştı.

Gözden Kaçmasın13 yıllık evlilik sessizce bitti... Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken boşandı13 yıllık evlilik sessizce bitti... Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken boşandı!Haberi görüntüle

İngiltere’de lise ve üniversite eğitimini tamamlayan ve yılın çoğu zamanını Londra’da geçiren Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’un sürpriz yakınlaşmasının kısa sürede aşka dönüştüğü konuşulanlar arasında.

Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan arasında sürpriz yakınlaşma

LONDRA’DA BERABER YAŞAYACAKLAR

Londra’da birlikte vakit geçiren ünlü çiftin beraber yaşamaya karar verdiği de öğrenildi. Londra’da bir ev tutan Abdullah ve Özoğuz yeni evleri için şu sıralar alışveriş yapıyor.

Haberin Devamı

İki ünlü isim, odalara asılacak tablolar için mağazaları dolaştığı, kırmızı neon bir lamba aldıkları konuşulanlar arasında. Öte yandan Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada Gökhan Özoğuz’u takip ederken şarkıcının oyuncuyu takibe almaması da dikkat çekti.

Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan arasında sürpriz yakınlaşma

KAFA DİNLEMEYE GİTTİ

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, üç çocuğunun annesi Melis Ülken ile ocak ayında resmen boşanmıştı. 13 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra bir süre kafa dinlemek isteyen ünlü rock’çı, ‘O Ses Türkiye’ programının çekim arasını fırsat bilerek Londra’ya gitmişti. Londra’da yeni projeleri üzerine çalışan Gökhan Özoğuz’un kapısını sürpriz şekilde aşk çaldı. Farah Zeynep Abdullah’la yakınlaşan Özoğuz’un şimdilik bu ilişkiyi gözlerden uzak yaşamak istediği öğrenildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Farah Zeynep Abdullah#Gökhan Özoğuz#Athena Gökhan

BAKMADAN GEÇME!