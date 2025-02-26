Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan arasında sürpriz yakınlaşma

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Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi.



İddialara göre eşi Melis Ülken ile 13 yıllık evliliğini kısa süre önce noktaladıktan sonra Londra’ya giden Gökhan Özoğuz burada ünlü oyuncuyla yakınlaştı.

İngiltere’de lise ve üniversite eğitimini tamamlayan ve yılın çoğu zamanını Londra’da geçiren Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’un sürpriz yakınlaşmasının kısa sürede aşka dönüştüğü konuşulanlar arasında.

LONDRA’DA BERABER YAŞAYACAKLAR

Londra’da birlikte vakit geçiren ünlü çiftin beraber yaşamaya karar verdiği de öğrenildi. Londra’da bir ev tutan Abdullah ve Özoğuz yeni evleri için şu sıralar alışveriş yapıyor.

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İki ünlü isim, odalara asılacak tablolar için mağazaları dolaştığı, kırmızı neon bir lamba aldıkları konuşulanlar arasında. Öte yandan Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada Gökhan Özoğuz’u takip ederken şarkıcının oyuncuyu takibe almaması da dikkat çekti.

KAFA DİNLEMEYE GİTTİ

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, üç çocuğunun annesi Melis Ülken ile ocak ayında resmen boşanmıştı. 13 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra bir süre kafa dinlemek isteyen ünlü rock’çı, ‘O Ses Türkiye’ programının çekim arasını fırsat bilerek Londra’ya gitmişti. Londra’da yeni projeleri üzerine çalışan Gökhan Özoğuz’un kapısını sürpriz şekilde aşk çaldı. Farah Zeynep Abdullah’la yakınlaşan Özoğuz’un şimdilik bu ilişkiyi gözlerden uzak yaşamak istediği öğrenildi.