Faik Öztürk'ten şaşırtan Seda Sayan yorumu: Lunaparkı var, kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor

Safiye Soyman ve Faik Öztürk, geçtiğimiz akşam bir davete katıldı. Seda Sayan’ın yakın arkadaşı olan Safiye Soyman ile Faik Öztürk’e, “Siz 22 yıldır berabersiniz, Seda Hanım ise 7’nci kez nikâh masasına oturdu. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?” diye soruldu.
Faik Öztürk şu yanıtı verdi:
“Seda bizim canımız. Kendisi mert biridir. Seda Sayan’ın mutlu bir lunaparkı var. Orada kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor. Parası pulu var. Ekonomik yönden güçlü bir kadın. Biz kendisini çok seviyoruz. Çağlar da çok iyi bir insan"
DAHA ÖNCE 6 KEZ EVLENDİ!
59 yaşındaki Seda Sayan altı kez nikah masasına oturdu. 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yaptı.
BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ
İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Sayan eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bıraktı.
TRAFİKTE KARŞILAŞTI EVLENDİ!
Sayan, kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandı.
Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan nisan 2000’de evlendi ve 2001’de boşandı.
Sayan, bir dönem de Nihat Doğan ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı.