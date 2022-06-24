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Faik Öztürk'ten şaşırtan Seda Sayan yorumu: Lunaparkı var, kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor

#Seda Sayan#Çağlar Ökren#Faik Öztürk
Faik Öztürkten şaşırtan Seda Sayan yorumu: Lunaparkı var, kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor

Seda Sayan, geçtiğimiz nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Öktan ile nikah masasına oturmuştu. Sayan'ın yakın dostu Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, 7’nci kez evlenen ünlü şarkıcı hakkında ilginç bir açıklama yaptı.

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Safiye Soyman ve Faik Öztürk, geçtiğimiz akşam bir davete katıldı. Seda Sayan’ın yakın arkadaşı olan Safiye Soyman ile Faik Öztürk’e, “Siz 22 yıldır berabersiniz, Seda Hanım ise 7’nci kez nikâh masasına oturdu. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?” diye soruldu.

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Faik Öztürk şu yanıtı verdi:

“Seda bizim canımız. Kendisi mert biridir. Seda Sayan’ın mutlu bir lunaparkı var. Orada kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor. Parası pulu var. Ekonomik yönden güçlü bir kadın. Biz kendisini çok seviyoruz. Çağlar da çok iyi bir insan"

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DAHA ÖNCE 6 KEZ EVLENDİ!

59 yaşındaki Seda Sayan altı kez nikah masasına oturdu. 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yaptı.

Faik Öztürkten şaşırtan Seda Sayan yorumu: Lunaparkı var, kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor


Altı yıl süren beraberlik sonunda gelen bu evlilik, yine gizli bir şekilde ve altı ayda bitti.

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BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ

İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Sayan eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bıraktı.

Faik Öztürkten şaşırtan Seda Sayan yorumu: Lunaparkı var, kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor


Bu evlilikten Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya geldi. 1995 yılında bu evlilik de bitti.

TRAFİKTE KARŞILAŞTI EVLENDİ!

Sayan, kurye Soner Yapcacık ile sürpriz  bir evlilik yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandı.

Faik Öztürkten şaşırtan Seda Sayan yorumu: Lunaparkı var, kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor


Sayan ile Yapcacık'ın evliliği de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip "Sizin hayranınızım" dedi. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzandı. Düğün de damadın köyünde yapıldı.

Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan nisan 2000’de evlendi ve 2001’de boşandı.

Faik Öztürkten şaşırtan Seda Sayan yorumu: Lunaparkı var, kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor


Sayan, daha sonra Gökhan Şükür ile evlendi. Ama o bu evlilik de uzun süreli olmadı.

Faik Öztürkten şaşırtan Seda Sayan yorumu: Lunaparkı var, kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor


Bir ara Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl birlikte oldu ama bu ilişki evliliğe gitmedi.

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Sayan, bir dönem de Nihat Doğan ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı.

Faik Öztürkten şaşırtan Seda Sayan yorumu: Lunaparkı var, kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor


Seda Sayan son evliliğini Onur Şan ile gerçekleştirdi, bu evlilik de ayrılıkla sonuçlandı.

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#Seda Sayan#Çağlar Ökren#Faik Öztürk

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