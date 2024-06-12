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Fahriye ve Burak gecelerde... 15 milyon TL’lik yeni araç!

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#Burak Özçivit#Fahriye Evcen#Lamborghini
Fahriye ve Burak gecelerde... 15 milyon TL’lik yeni araç
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 08:40

Lüks araç tutkusuyla bilinen Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen’le önceki akşam Etiler’de görüntülendi. Ünlü oyuncu yaklaşık 15 milyon TL değerindeki yeni Lamborghini spor aracıyla trafik çevirmesine takıldı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gece Etiler’de görüntülendi. Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki yeni Lamborghini spor aracıyla trafiğe çıkan ünlü oyuncu, polis kontrolüne takıldı. Alkol kontrolü yapan polislerin uzattığı alkolmetreyi üfleyen Burak Özçivit’te alkol çıkmadı.

Fahriye ve Burak gecelerde... 15 milyon TL’lik yeni araç

Ünlü çift bu sırada kendilerini görüntüleyen muhabirlerin sorularına da yanıt verdi. Evcen’e, Orta Doğu’da büyük hayran kitlesi olan ve gittiği her organizasyonda izdiham yaşanan eşini kıskanıp kıskanmadığı soruldu. Ünlü oyuncu bu soruya gülümseyerek “Ne kıskançlığı? Ben çok mutlu oluyorum. Çok güzel bir şey bu” diye yanıt verdi.

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Fahriye ve Burak gecelerde... 15 milyon TL’lik yeni araç

 

 

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#Burak Özçivit#Fahriye Evcen#Lamborghini

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