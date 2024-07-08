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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bodrum’da baş başa

Güncelleme Tarihi:

#Fahriye Evcen#Burak Özçivit#Bodrum
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bodrum’da baş başa
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 08:13

Bodrum’dan aldıkları lüks villaya yerleşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Gündoğan’da baş başa deniz keyfi yaparken görüntülendi.

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YENİ EVE YERLEŞTİLER

Bodrum-Turgutreis’te bulunan lüks bir villayı satın alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit bir süredir evin tadilat ve dekorasyon işleriyle uğraşıyordu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bodrum’da baş başa

Taşınma telaşı sona erdi, ünlü çift çocukları Karan ve Kerem’le birlikte yeni evlerine yerleşti.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bodrum’da baş başa

ELLERİ AYRILMADI

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki gün Gündoğan’daki bir oteldeydi. Sabah erken saatte geldikleri otelde önce kahvaltı yapan iki ünlü oyuncu, daha sonra plaja indi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bodrum’da baş başa

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Eşyalarını şezlonga bırakıp kendilerini serin sulara atan çift, el ele deniz keyfi yaptı. (Kamil SÜMER)

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bodrum’da baş başa

 

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#Fahriye Evcen#Burak Özçivit#Bodrum

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