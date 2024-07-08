Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bodrum’da baş başa

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YENİ EVE YERLEŞTİLER

Bodrum-Turgutreis’te bulunan lüks bir villayı satın alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit bir süredir evin tadilat ve dekorasyon işleriyle uğraşıyordu.

Taşınma telaşı sona erdi, ünlü çift çocukları Karan ve Kerem’le birlikte yeni evlerine yerleşti.

ELLERİ AYRILMADI

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki gün Gündoğan’daki bir oteldeydi. Sabah erken saatte geldikleri otelde önce kahvaltı yapan iki ünlü oyuncu, daha sonra plaja indi.

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Eşyalarını şezlonga bırakıp kendilerini serin sulara atan çift, el ele deniz keyfi yaptı. (Kamil SÜMER)