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Fahriye Evcen: Çocuk bakmak kolay

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#Fahriye Evcen#Burak Özçivit#Hadise
Fahriye Evcen: Çocuk bakmak kolay
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 12:24

Ocak ayında ikinci bebeklerini kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki akşam Etiler’de objektife takıldı.

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İftar yapmaya çıktıklarını söyleyen çift, spor tarzıyla dikkat çekti. Fahriye Evcen, çocukları ve iş hayatıyla ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:

“Bebeğimiz doğalı 2 ay oldu. Yavaş yavaş proje değerlendirmesi yapmaya başlayacağım. Ama şimdi çocuklarıma ağırlık verdim. Bana çocuk bakmak kolay geliyor. İkisi de eşit düzeyde yoruyor diyebilirim.” (Sayit DURMAZ)

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BİR KÜVET 'HADİSE'Sİ

Hadise, yeni şarkısı “Feryat”ı dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Fahriye Evcen: Çocuk bakmak kolay

Ünlü şarkıcı, 14 Nisan’da yayınlayacağı single’ın kapak fotoğrafı için küvette poz verdi. HADİSE’nin Instagram sayfasında “İnsan aşksız olmaz, aşk insansız” notuyla yayınladığı kare sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafla ilgili binlerce yorum yapıldı.

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MISIR'DA ÇÖL SAFARİSİ

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, oğulları Marsel’le birlikte Mısır’a gitti.

Fahriye Evcen: Çocuk bakmak kolay

Çölde safariye de çıkan aile, keyifli vakit geçirdi. Cansu Tosun, eğlenceli seyahatin fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

SAHİL TURU

Başakşehir’in file bekçisi Volkan Babacan ile spiker eşi Hilal Özdemir önceki gün Bebek sahilinde spor yaparken görüntülendi.

Fahriye Evcen: Çocuk bakmak kolay

Çift, sabah yürüyüşlerini düzenli olarak yaptıklarını söyledi. İkili, sahil hattında tur attıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

 

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#Fahriye Evcen#Burak Özçivit#Hadise

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