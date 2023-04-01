Fahriye Evcen: Çocuk bakmak kolay

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İftar yapmaya çıktıklarını söyleyen çift, spor tarzıyla dikkat çekti. Fahriye Evcen, çocukları ve iş hayatıyla ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:

“Bebeğimiz doğalı 2 ay oldu. Yavaş yavaş proje değerlendirmesi yapmaya başlayacağım. Ama şimdi çocuklarıma ağırlık verdim. Bana çocuk bakmak kolay geliyor. İkisi de eşit düzeyde yoruyor diyebilirim.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

BİR KÜVET 'HADİSE'Sİ

Hadise, yeni şarkısı “Feryat”ı dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Ünlü şarkıcı, 14 Nisan’da yayınlayacağı single’ın kapak fotoğrafı için küvette poz verdi. HADİSE’nin Instagram sayfasında “İnsan aşksız olmaz, aşk insansız” notuyla yayınladığı kare sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafla ilgili binlerce yorum yapıldı.

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MISIR'DA ÇÖL SAFARİSİ

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, oğulları Marsel’le birlikte Mısır’a gitti.

Çölde safariye de çıkan aile, keyifli vakit geçirdi. Cansu Tosun, eğlenceli seyahatin fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

SAHİL TURU

Başakşehir’in file bekçisi Volkan Babacan ile spiker eşi Hilal Özdemir önceki gün Bebek sahilinde spor yaparken görüntülendi.

Çift, sabah yürüyüşlerini düzenli olarak yaptıklarını söyledi. İkili, sahil hattında tur attıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.