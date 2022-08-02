Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Fahir Atakoğlu'nun melodileri Boğaz'ı sardı

#Fahir Atakoğlu#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#Sarı Zeybek
Fahir Atakoğlunun melodileri Boğazı sardı

Dünyaca ünlü piyanist ve bestekâr Fahir Atakoğlu, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam sahne aldı.

Haberin Devamı

Bugüne kadar imzasını attığı belgesel, sinema ve dizi müzikleriyle adından söz ettiren Fahir Atakoğlu, konserine Muhteşem Yüzyıl’dan sunduğu kompozisyonlarla başladı. Dünyaca ünlü piyanist, eşi Tülin Atakoğlu için yazdığı “Sultan”, Sezen Aksu ile birlikte yazdıkları “Farkındayım”, ilk defa Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde yer verdiği “Hayat”, Fuat Güner’in isim verdiği “Gözyaşı” ve Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği “Sarı Zeybek” isimli eserleriyle müzikseverlere eşsiz bir müzik deneyimi yaşattı. 22 kişilik ekibiyle piyanosunun başında devleşen Fahir Atakoğlu, sahnesinde değerli müzisyen dostları Bekir Ünlüataer, Mina Roza Güngör ve solisti Seçil Ersönmez ile buluşarak müzik ziyafetini ikiye katladı. Gecenin sonunda sevenlerinin alkışlarına bis yaparak karşılık veren Fahir Atakoğlu Kuruçeşme Açıkhava’da unutulmayacak bir konsere imza attı.

Fahir Atakoğlunun melodileri Boğazı sardı


Haberin Devamı

 FAHİR ATAKOĞLU’NUN MEMLEKET HEYECANI

Fahir Atakoğlu, Boğaz’ın eşsiz ambiyansında uzun bir aradan sonra İstanbullularla buluşmasının mutluluğunu “Çok teşekkürler ne güzel sizleri görmek, sizlerle bir arada olmak uzun bir aradan sonra. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için... Böyle güzel bir mekânda melodilerimi sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum” sözleriyle paylaştı.

 “MÜZİĞİN YERİ VE COĞRAFYASI ÖNEMLİ DEĞİL”

Fahir Atakoğlu sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 34 yıldır Amerika’da yaşayan dünyaca ünlü piyanist, memleketinde olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak sözlerine başladı. Amerika’daki hayatından da söz eden Fahir Atakoğlu, “Orada albümler çıkartıyorum, konserler veriyorum, film müziğine pek girmedim... Yani oraya gitme sebebim de oydu, müzisyenlerle bir araya gelmek ve müzik yapmak. Albümlerimi orada çıkarıyorum. Burada çıkarmadığım albümlerim de var orada çıkardığım daha çok caz müziği ağırlıklı.” dedi. Başarısı birçok uluslararası ödülle tescillenmiş ünlü piyanist, “Amerika çok zor bir ülke ama yaptığınız müzik güzelse bir şekilde insanlara geçiyorsa yeri ve coğrafyası çok önemli değil. Çok büyük ve zor bir ülke müzik endüstrisi de farklı” derken yurt dışına açılmak isteyen genç müzisyenlere “Hissettiklerini yapmaları lazım. Kendi lisanlarından çekinmemeleri lazım. Çünkü kendilerini en iyi ifade edebildikleri lisan o. Kendi hissettiklerini hissettikleri gibi çıkarmaları en güzel şey olur” sözleriyle tavsiye verdi.

Haberin Devamı

Fahir Atakoğlunun melodileri Boğazı sardı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahir Atakoğlu#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#Sarı Zeybek

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram