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Ezra Miller taciz suçlamasıyla tutuklandı

#Ezra Miller#Taciz#Hollywood
Ezra Miller taciz suçlamasıyla tutuklandı

Hollywood'dan bir taciz haberi daha geldi. Ünlü oyuncu Ezra Miller, taciz ve toplum düzenini bozma suçlamasıyla tutuklandı ardından da kefaletle serbest bırakıldı.

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Son dönemde rol aldığı Zack Snyder’s Justice League ile gündemde olan 29 yaşındaki Ezra Miller, geçen pazar akşamı Hawai'de bir barda meydana gelen olayın ardından taciz ve toplumun düzenini bozma suçlamasıyla tutuklandı. Hawai polisi yaptığı açıklamada, Güney Hilo'da görevli memurların gece yarısına yakın saatlerde bir ihbar üzerine olay yerine gittiğini açıkladı. Polis, Miller'ın karaoke barda müstehcen bir şekilde bağırdığını ve insanları taciz eden sözler söylediğini aktardı.

Ezra Miller taciz suçlamasıyla tutuklandı

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI
Ezra Miller'ın barda şarkı söyleyen 23 yaşındaki bir kadının elinden mikrofonu kaptığı ve 32 yaşındaki bir erkeğe saldırdığı da iddialar arasında. Aktörün, araya girenlerin çabalarına rağmen bir türlü sakinleşmediği de belirtildi. Bütün bunlar üzerine tutuklanan Ezra Miller, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

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#Ezra Miller#Taciz#Hollywood

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