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Ezo Sunal'dan isim annesi Fatma Girik'e veda: Künye hala bileğimde...

#Fatma Girik#Ezo Sunal#Gül Sunal
Ezo Sunaldan isim annesi Fatma Girike veda: Künye hala bileğimde...

Usta oyuncu Fatma Girik'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler duygularını paylaşımlarıyla dile getirdi. Girik'in vefatı Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ı da derinden etkiledi. Ezo Sunal yaptığı paylaşımda isim annesinin Fatma Girik olduğunu söyledi.

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Yaklaşık 10 gündür özel bir hastanede Covid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi gören Fatma Girik gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 79 yaşında vefat etti.

Kemal Sunal ile birçok projede yer alan Fatma Girik'in vefatı Sunal Ailesi'ni üzüntüye boğdu.

Ali Sunal yaptığı paylaşımda, 'Ah Fatma Girik babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı dostu dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi. Aldığınız künye hala Ezo’nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…' ifadelerine yer verirken Ezo Sunal (38) isminin konulma sürecini anlattı.

Ezo Sunaldan isim annesi Fatma Girike veda: Künye hala bileğimde...

Fatma Girik'in başrolünde yer aldığı 'Ezo Gelin' filminin afişini paylaşan Ezo Sunal, 'Annem ona bakarken 'böyle boncuk gibi mavi gözlü bir kızım olsa ve adı da Ezo olsa' demiş Fatma Girik’e… Doğduğumda bu künyeyle hastaneye gelmiş… Künye hala bileğimde… Sokakta karşılaşmıştık yıllar önce, çok şaşırmıştı künyeyi görünce, gururla taşıyorum ismimi sayesinde… Çok değerli Fatma Girik, iyi ki geçti bu dünyadan, iyi ki tanıdık…' mesajını paylaştı.

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Gül Sunal da dostuna, ‘Ezo’mun isim annesi … Sevgili dost..’ sözleriyle veda etti.

Ezo Sunaldan isim annesi Fatma Girike veda: Künye hala bileğimde...

Kemal Sunal ve Fatma Girik, 'Japon İşi', 'Kanlı Nigar', 'Postacı' olmak üzere çok sayıda filmde yer aldı.

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