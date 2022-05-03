Ezgi Şenler: Sanatçıdan hem de çok güzel dost olur

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Verdiği pozlarla adından söz ettirecek olan Şenler’e, sanat dünyasındaki dostluk kavramına nasıl yaklaştığı soruldu.

“Aynı frekansta olduğum ve çok iyi anlaştığım bir sürü dostum var” diyen Şenler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Set arkadaşlıkları çok önemli. Ailemizden çok birbirimizi görüyoruz sette. Empati, sevgi ve saygı olunca her şey yolunda gidiyor. Sanatçıdan hem de çok güzel dost olur.”

Bale yapmayı çok özlediğini ancak geçirdiği sakatlıktan dolayı yapamadığını da anlatan Şenler; “Hâlâ açıp açıp bale izliyorum. İzledikçe özlediğimi anlıyorum. Dansa başlasam mı diye düşündüğüm zamanlar oluyor. Çünkü dans benim için terapi gibi. Ama set yoğunluğundan yapamıyorum. Oyunculuğu da çok sevdiğim için o beni şimdilik tatmin ediyor” dedi.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

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Halasının takıları ona emanet

· Ezgi Şenler’in asıl hayali balerin olmakmış. Hacettepe Üniversitesi Bale Bölümü’nü bitiren Şenler, sonrasında oyunculuğun ağır bastığını söylüyor. Güzel oyuncu bir dönem bale eğitmenliği de yapmış.

· Şenler’in yanağındaki gamzeyi herkes yara izi sanıyormuş. Bu durumdan şikâyetçi olan oyuncu, “Yara değil gamze!” demekten yorulmuş.

· Ezgi Şenler küçükken çok yaramazmış. Yemek yemez, yemek vakti geldiğinde dolaplara saklanırmış. Annesini bezdiren oyuncu, yediklerini de su içmeden yutamazmış. Üstelik bu alışkanlığı halen devam ediyormuş.



· Yaramazlığı kadar sakarlığıyla da meşhurmuş. Düz yolda dahi yürürken sık sık düşermiş. Bir gün yolda düşen birine yardıma koştuğunuzda Ezgi Şenler’le karşılaşırsanız şaşırmayın!· Oyuncunun en büyük fobisi yılanlarmış. Bu korkusu 8 yaşında “Harry Potter” serisini izlediğinde başlamış.· Çok sevdiği halasını geçtiğimiz aylarda kaybeden Ezgi Şenler, şimdilerde onun takılarını takıyormuş.· İlginç bir bilgi daha; Ezgi Şenler geceleri 3 yaşından beri yanından ayırmadığı palyaço bebeğiyle uyuyormuş! (Behlül AYDIN)