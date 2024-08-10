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Ezgi Mola ve oğlu Can’ın deniz keyfi

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#Ezgi Mola#Pelin Karahan#Tuğba Melis Türk
Ezgi Mola ve oğlu Can’ın deniz keyfi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 09:02

Çeşme tatiline devam eden Ezgi Mola, önceki gün 8 aylık bebeği Can’la plajdaydı.

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Oğluyla uzun süre deniz keyfi yapan ünlü oyuncu, daha sonra plajdaki locasına geçip bebeğinin kıyafetini değiştirdi.  (Deniz BOY)

Ezgi Mola ve oğlu Can’ın deniz keyfi

Yazın bitmesine sayılı günler kaldı... Tatil beldelerini mesken tutan ünlüler şehre dönmek için gün sayıyor... İşte tatilin son günlerinde objektiflere takılanlar!

Yazın özeti

Pelin Karahan, Bodrum tatilini bitirip İstanbul’a dönmeye karar verdi. Oyuncu, son tatil pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Karahan’ın “Bu yazın özeti” yazdığı fotoğraflar birçok beğeni aldı.

Ezgi Mola ve oğlu Can’ın deniz keyfi

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Datça’da fiyatlar makul

Tuğba Melis Türk önceki gün köpeğiyle Nişantaşı’ndaydı. Türk, “Tatil için önce Mısır’a gittim. Sonrasında Fethiye ve Datça’ya. Herkes fiyatlardan bahsediyor. Datça’da fiyatlar makuldü. Esnaf için de zor bir durum. Genel olarak bakıldığında herkes mağdur” dedi. Oyuncu, yeni projeler okuduğunu da belirtti: “Sinema ve dizi projelerini okuyorum. Bana farklı gelen bir rol istiyorum.”

Ezgi Mola ve oğlu Can’ın deniz keyfi

 

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#Ezgi Mola#Pelin Karahan#Tuğba Melis Türk

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