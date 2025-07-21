Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı tatilde! Ayrılsak da beraberiz...

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Oğulları Can ile güneş ve denizin tadını çıkaran Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’nın keyfi yerindeydi.

Ezgi Mola sosyal medyada yaptığı ayrılık açıklamasında “Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız” demişti. (Deniz BOY)

Yeni rotası antik kent

“The Queen’s Gambit” dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Anya Taylor-Joy, Türkiye tatiline devam ediyor.

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Ünlü oyuncu Bodrum’un ardından rotasını Antalya’ya çevirdi.

Demre ilçesinde bulunan tarihi Lymra Antik Kenti’ni ziyaret eden 28 yaşındaki yıldız, sıcak havada antik kentten geçen dereye girerek serinledi. Ünlü oyuncu, tarihi kalıntılar arasında geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Havuz başında

Geçtiğimiz günlerde 55 yaşına basan Deniz Seki, bikini ile havuz başında verdiği pozlarla dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarında fotoğraflarını paylaşarak binlerce beğeni ve yorum alan Seki, şu notu da sevenleri için paylaştı: “Benim için yaz şimdi başlıyor. Suyun sesi, güneşin tenimde bıraktığı iz, bir de kalbimdeki müzik…”