Ezgi Mola: Kilom yüzünden zorbalığa uğradım

Ezgi Mola, Esra Ruşan’ın YouTube kanalında yayınlanan “Herkes Kendine Baksın” programına konuk oldu. Hayata hep pozitif baktığını ifade eden ünlü oyuncu çocukluk yıllarında kilosu yüzünden akran zorbalığına maruz kaldığını anlattı: “Akran zorbalığını bu dönemde çok daha sert görüyoruz. Ben de o dönemde kalbimin kaldıramayacağı, her çocuk gibi zorbalıklara maruz kalıyordum. İlk akla gelen fiziki şakalar. Sonra şöyle bir şey yapmaya başladım. O bana ‘Dünya kadar büyüksün’ dediğinde ben ona ‘Uzay kadar büyüğüm’ diyordum ki gülsün bana. Belki o zaman beni sever. Kendi hayatını ve maruz kaldıklarını güzelleştirme çabası bana iyi geliyor. Üzücü bir şeyi, iyi bir şeye çevirmişim. Bu hoşuma gidiyor. Kendimi her halimle göstermekten hiç çekinmedim. Ben buyum.”

SEZEN AKSU BENİM CANIM

İsrafı sevmediğini söyleyen Ezgi Mola, kıyafetlerin aile fertleri tarafından dönüşümlü olarak kullanıldığını anlattı: “Bizim bütün kıyafetler ailede döner. Yani çocukluğumda kuzenimden gelecek olan çantaları beklerdim. Bayılırdım. Hâlâ oradan şeyler vardır. Hamilelik dönemindeki daha büyük bedenlerim annemde ve mutluluktan uçuyor şu anda. Harika bir dolap yaptı kendine kadın.” Sezen Aksu hayranı olduğunu ifade eden Ezgi Mola, “Sezen Aksu Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi kadını, en iyi arkadaşı, şarkıcısı. Sezen sana tapıyorum. Sezen benim canım. Hayatımdaki en özel şey müzikle olan aşkım. O yüzden de benim için çok özeldir” şeklinde konuştu.

KENDİME EN BÜYÜK HEDİYEM SPOR YAPMAK

Ezgi Mola, son zamanlarda kendine yaptığı en büyük iyiliğin düzenli spor olduğunu söyledi: “Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar düzenli spor yapmadım. Bir dönem yapıyorum, bir dönem bırakıyorum. Ama geçen mayıstan beri hiç ara vermeden 4-5 gün pilates yaptım. Yapmaya devam ediyorum. Sonrasında da bırakmak istemiyorum. Çünkü kendime bir söz vermiştim. Çocuğumun yanında böyle daha fit, daha iyi koşturabilecek, ona iyi ayak uydurabilecek bir hale geleyim diye. Şimdi kendime en büyük hediyeyi kendime bakarak vermeye başladım. İyi besleniyorum.”

HAYATIMA PIRLANTA DÜŞTÜ

İşletmeci Mustafa Aksakallı’dan 2 yaşında Can adlı bir oğlu olan Ezgi Mola, annelik sonrası hayatının nasıl değiştiğini anlattı: “Can’la hayat güzel gidiyor. Yani olumlu anlamda hayatının ortasına göktaşı gibi bir şey düşüyor. Bir pırlanta düşüyor ve çok tadını çıkarmaya çalışıyorum. Ona da, kendime de, her şeye de iyi gelmeye çalışıyorum. Zaman Can ile inanılmaz hızlı geçti. Hani böyle bazen uyutmaya çalıştığın o böyle bir saat hiç geçmez gibi geliyor ya. Aslında hepsi çok çabuk geçti. Hâlâ uyumamaya devam ediyor. Ama yine de canı sağ olsun. Buradan konuşayım ama gerçekten iyi ki var. Çok eğlenceli bir şey.”

