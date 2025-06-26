Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın evliliği neden bitti? 3 günde ne değişti?

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Oyuncu Ezgi Mola, dört yıllık birlikteliğin ardından Mayıs 2023'te işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu.

Maçka'daki bir otelde aile arasında gerçekleşen nikahta Ezgi Mola'nın şahitliğini Enis Arıkan, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin yaptı.

Çiftin bu evlilikten Can adını verdikleri bir de oğulları dünyaya geldi.

Evliliklerini magazinden uzak yaşamayı tercih eden Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'dan kötü haber dün geldi.

Mola, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile 2 yıllık evliliğini bitirdiğini duyurdu.

"2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can , onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan , üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiç bir şeye inanmayın.

(Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan )

Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler"

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MUTLULUK POZU MAZİ OLDU

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 21 Haziran'da Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in Çorum'daki düğününe katıldılar. Gece boyunca diğer konuklarla sohbet eden çift, mutluluk pozları verdi.

Nikahtan 3 gün sonra Ezgi Mola'nın yaptığı ayrılık açıklaması sosyal medyayı salladı.

Daha önce hiç ayrılık haberleri ile gündeme gelmeyen ikilinin ani kararı '3 günde ne değişti?' yorumlarına neden oldu.

EZGİ İLE MUSTAFA ARASINDA NELER OLDU?

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın ani ayrılığı iki ihtimali akıllara getirdi. Sosyal medyada çiftin çok önceden ayrılık kararı aldıkları ancak kendi nikah şahitleri olan Sinan Engin'i mutlu gününde yalnız bırakmamak için boşanmayı 25 Haziran'a ertelediği konuşuldu.

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Diğer bir senaryoya göre ise Ezgi Mola, düğünde yaşanan bir olaydan dolayı boşanma kararı aldı ve evliliğini tek celsede bitirdi.