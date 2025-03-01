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Ezgi Mola ile Enis Arıkan neden küstü?

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#Ezgi Mola#Enis Arıkan#Gönül Yazar
Ezgi Mola ile Enis Arıkan neden küstü
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 10:14

Yakın arkadaşlar Ezgi Mola’yla Enis Arıkan’ın arası açıldı, küslüğün nedeni sır olarak kaldı.

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Sosyal medyadan Arıkan’a göndermeler yaptığı konuşulan Mola, sorular üzerine “Benim onunla hiç alakam yok. Gönderme yapmayı sevmem. Çok ayıp bulurum. Çok şükür her şeyim yolunda, mutluyum. Herkes iyi olsun” dedi.

Ezgi Mola ile Enis Arıkan neden küstü

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Hayatım film olmasın

Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Gönül Yazar, uzun aradan sonra ortaya çıktı. 

Ezgi Mola ile Enis Arıkan neden küstü

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen 88 yaşındaki ‘Taş Bebek’ lakaplı sanatçı, sağlık durumu sorulunca “Çok zayıfladım, nasıl kilo alacağım diye doktora geldim. 14 kilo verdim” dedi. Yazar’a “Hayatınızın film olmasını istiyor musunuz?” sorusu da yöneltildi. Sanatçı, olumsuz yanıt verdi: “Ne kitabım çıksın ne de filmim. Katiyen istemiyorum.”

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Kebapçı çıkışı

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı önceki akşam Etiler’deydi.

Ezgi Mola ile Enis Arıkan neden küstü

Bir kebapçıda yemek yiyen sevgililer, çıkışta araçlarına binerken görüntülendi. İkili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

Alkışlar anneyle babaya

Yasemin Sakallıoğlu, geçen akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Gösterisinin sonunda annesiyle babası Sabire-İrfan Sakallıoğlu’nu sahneye davet eden komedyen, yaptığı konuşmayla alkış aldı:

Ezgi Mola ile Enis Arıkan neden küstü


“İnsan bazen kendi hikâyesinin ne kadar renkli ve güzel olduğunu, onu nerelere getirdiğini bilemiyor. Kendime baktığımda ‘İyi ki benim annem ve babam onlar olmuş’ diyorum. Kendinizi, hikâyenizi sevin. Herkes başkasının hikâyesini çok güzel zannediyor. Boş verin, sevin hikâyenizi.”

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İsmail’in sesi çok güzel

Hande Soral önceki akşam anne ve babasıyla Musiki Eğitim Vakfı tarafından Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen Sultan Bestekârlar Konseri’ne katıldı.

Ezgi Mola ile Enis Arıkan neden küstü

Soral, eşi İsmail Demircinin sesinin çok güzel olduğunu dile getirdi ve “Onu görünce mutlaka şarkı söyletin” tavsiyesinde bulundu. Oyuncu, yeni bir proje hazırlığında olduğunu söyledi. (Sayit DURMAZ)

 

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#Ezgi Mola#Enis Arıkan#Gönül Yazar

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