Ezgi Mola ile Enis Arıkan neden küstü?

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Sosyal medyadan Arıkan’a göndermeler yaptığı konuşulan Mola, sorular üzerine “Benim onunla hiç alakam yok. Gönderme yapmayı sevmem. Çok ayıp bulurum. Çok şükür her şeyim yolunda, mutluyum. Herkes iyi olsun” dedi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Hayatım film olmasın

Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Gönül Yazar, uzun aradan sonra ortaya çıktı.

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen 88 yaşındaki ‘Taş Bebek’ lakaplı sanatçı, sağlık durumu sorulunca “Çok zayıfladım, nasıl kilo alacağım diye doktora geldim. 14 kilo verdim” dedi. Yazar’a “Hayatınızın film olmasını istiyor musunuz?” sorusu da yöneltildi. Sanatçı, olumsuz yanıt verdi: “Ne kitabım çıksın ne de filmim. Katiyen istemiyorum.”

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Kebapçı çıkışı

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı önceki akşam Etiler’deydi.

Bir kebapçıda yemek yiyen sevgililer, çıkışta araçlarına binerken görüntülendi. İkili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

Alkışlar anneyle babaya

Yasemin Sakallıoğlu, geçen akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Gösterisinin sonunda annesiyle babası Sabire-İrfan Sakallıoğlu’nu sahneye davet eden komedyen, yaptığı konuşmayla alkış aldı:

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“İnsan bazen kendi hikâyesinin ne kadar renkli ve güzel olduğunu, onu nerelere getirdiğini bilemiyor. Kendime baktığımda ‘İyi ki benim annem ve babam onlar olmuş’ diyorum. Kendinizi, hikâyenizi sevin. Herkes başkasının hikâyesini çok güzel zannediyor. Boş verin, sevin hikâyenizi.”

İsmail’in sesi çok güzel

Hande Soral önceki akşam anne ve babasıyla Musiki Eğitim Vakfı tarafından Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen Sultan Bestekârlar Konseri’ne katıldı.

Soral, eşi İsmail Demircinin sesinin çok güzel olduğunu dile getirdi ve “Onu görünce mutlaka şarkı söyletin” tavsiyesinde bulundu. Oyuncu, yeni bir proje hazırlığında olduğunu söyledi. (Sayit DURMAZ)