Ezgi Mola: Çok küçük yaşta ekonomik olarak aileme destek olmam gerekti

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İbrahim Selim’in sunuculuğunu üstlendiği, YouTube’da yayınlanan “Bu Gece” adlı programa konuk olan Ezgi Mola, hakkında merak edilenleri anlattı.

Ünlü oyuncu, İbrahim Selim’in “Kendini en çok hangi konuda maymun iştahlı buluyorsun?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Her şeyi oynayacağıma inanıyorum, çok maymun iştahlıyım o konuda. Ama öyle olmuyor tabii. ‘Ay keşke onu da ben oynasam, keşke bunu da ben oynasam’ diyorum. Çok heyecanlanıyorum güzel bir metin, güzel bir film, iyi bir performans gördüğümde ya da kötü bir performans görüp metni çok sevdiğimde. Hepimize böyle oluyordur muhtemelen.”

MANTIKLI KARARLAR VERMEYE ÇALIŞIRIM

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Oyuncu, bugüne kadar aldığı en büyük riskin ne olduğu sorulunca şöyle konuştu:

“Ben garantici biriyim. O yüzden aklıma böyle büyük bir risk gelmiyor. Kumar falan da sevmem zaten. Sınarım kendimi ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. Hiçbir işe bodoslama giremem kolay kolay. Galiba onun da sebebi küçük yaştan beri sorumluluk alıp bir şeyleri yapmaya çalışmak. Çok küçük yaşta ekonomik olarak aileme destek olmam gerekti. Bir şeylere yetmeye çalıştım hep. Dolayısıyla benim hata yapma şansım yoktu. O yüzden risk almam, mantıklı bir şekilde doğru karar vermek için düşünürüm.”