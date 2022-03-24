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Ezgi Fındık’ın yeni sevgilisi ortaya çıktı… Ezgi Fındık’ın yeni sevgilisi kim?

#Ezgi Fındık#Levent Özülkü#Ezgi Fındık Kimdir
Ezgi Fındık’ın yeni sevgilisi ortaya çıktı… Ezgi Fındık’ın yeni sevgilisi kim

Ünlü Influencer Ezgi Fındık, Mısırlı milyarder sevgilisi Seif El Attal'dan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Ezgi Fındık’ın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Fındık, Levent Özülkü ile Milano'da tatil yaparken görüntülendi. Görüntüler ardından gözler Levent Özülkü’ye çevrildi.

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Ezgi Fındık ve yeni sevgilisi Levent Özülkü ile sosyal medyada ifşa oldu. Levent Özülkü ile aşk yaşadığı iddia edilen Ezgi Fındık'ın Milano tatili sosyal medyanın gündemindeydi. Ezgi Fındık'ın yeni sevgilisi Levent Özülkü'nün tekstilci olduğu biliniyor.

Ezgi Fındık’ın yeni sevgilisi ortaya çıktı… Ezgi Fındık’ın yeni sevgilisi kim

.Ezgi Fındık, özellikle son birkaç yıldır Türkiye'nin dikkat çekici Influencer'larından biri. Almanya'da doğan Fındık'ın, Eliz adında bir ikiz kardeşi, iki de ablası var. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı okudu. Ezgi Fındık , Makeup Artists olmak için birçok eğitim aldı ve dünyaca ünlü bir kozmetik markasında çalıştı.

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