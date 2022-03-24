Ezgi Fındık’ın yeni sevgilisi ortaya çıktı… Ezgi Fındık’ın yeni sevgilisi kim?

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Ezgi Fındık ve yeni sevgilisi Levent Özülkü ile sosyal medyada ifşa oldu. Levent Özülkü ile aşk yaşadığı iddia edilen Ezgi Fındık'ın Milano tatili sosyal medyanın gündemindeydi. Ezgi Fındık'ın yeni sevgilisi Levent Özülkü'nün tekstilci olduğu biliniyor.

.Ezgi Fındık, özellikle son birkaç yıldır Türkiye'nin dikkat çekici Influencer'larından biri. Almanya'da doğan Fındık'ın, Eliz adında bir ikiz kardeşi, iki de ablası var. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı okudu. Ezgi Fındık , Makeup Artists olmak için birçok eğitim aldı ve dünyaca ünlü bir kozmetik markasında çalıştı.