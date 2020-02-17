Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Ezgi Eyüboğlu'nun oynadığı diziler
Ezgi Eyüboğlu, magazin gündeminin araştırılan ismi olmaya başladı. Daha önce Kaan Yıldırım ile birliktelik yaşayan ancak geçtiğimiz dönemde evliliklerini karşılıklı olarak sonlandıran Ezgi Eyüboğlu, özel hayatı ile magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Ezgi Eyüboğlu kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Muhteşem Yüzyıl, Adı Mutluluk ve Payitaht Abdülhamid gibi dizilerle tanınan Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında başrollerini Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin başrollerini paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle dikkatleri üzerine çekti.. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırdı. Son olarak ise Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırmıştır.
Ezgi Eyüboğlu, Kutsal Damacana Dracoola ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde de rol almıştır.
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