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Eypio'dan Mustafa Sandal ve Uzi yorumu

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#Eypio#Mustafa Sandal#Uzi
Eypiodan Mustafa Sandal ve Uzi yorumu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 12:12

Eypio, Mustafa Sandal ve Uzi’nin sahne sırası tartışması hakkında konuştu: “İkisi içini dökmüş, rahatlamıştır. Gereksiz bir tartışma olmuş.”

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Ünlü rap’çi Eypio önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. İşi ve çocukları ile alışverişe çıkan şarkıcı, “Çok güzel bir albüm yaptık. Harika da bir düetimiz var. Sağ olsun Kibariye bizi kırmadı. Yaparken de biraz endişeliyimdim ama kendisi şarkıyı harika okudu, süper bir performanstı” dedi.

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Rap’çi, Mustafa Sandal ve Uzi’nin sahneye önce çıkma tartışması hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Uzi adının hakkını vermiş, ateş etmiş. Ama doğru yere mi etmiş? Onu bilemem. Uzi kardeşim, Mustafa Sandal da abimiz. Bazen sürtünmeler, kıvılcımlar çıkabiliyor. Bence çok gereksiz bir şey olmuş ama ikisi de içini dökmüş, rahatlamıştır” dedi.

Milletler Ligi’nde şampiyon olan kadın voleybol takımının Eypio’nun “Naim” şarkısı ile kutlama yapması hakkında da şunları söyledi: “Videouyu izleyince çok gururlandım.”

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#Eypio#Mustafa Sandal#Uzi