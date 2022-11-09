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‘Eylül Bebekler’e Tatlıses desteği

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#İbrahim Tatlıses#Dokuz Eylül Üniversitesi#İzmir
‘Eylül Bebekler’e Tatlıses desteği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 08:41

İbrahim Tatlıses, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

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Dokuz Eylül Üniversitesi, akran reddini önlemek amacıyla farklı engel grupları ve nadir görülen hastalıkları temsilen ‘Eylül Bebekler’i tasarladı.

Bedensel engelli, down sendromlu, albino gibi çeşitli şekillerde hazırlanan bebekler, ilk etapta İzmir’deki anaokullarında dağıtılacak. Tatlıses geçen gün rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı üniversitede ziyaret etti ve bu anın fotoğrafını sosyal medyadan şu notla paylaştı:

“Özel gereksinimi olan çocuklarımız, akran reddine maruz kalabiliyor. Her biri farklı bir engele dikkat çeken Eylül Bebekler ile bunu önlemeyi, farkındalık oluşturmayı hedefleyenlere gönülden teşekkürler.” Hotar ise ‘Eylül Bebekler’in Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün de dikkatini çektiğini belirtti ve ekledi: “İbrahim Tatlıses’e, projemizi anlattık. Kendisi çalışmalarımıza destek sözünü verdi.”

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#İbrahim Tatlıses#Dokuz Eylül Üniversitesi#İzmir

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