Eylül ayında evlenmişlerdi... Müjdeli haber geldi

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Serkan Keskin “Güzel bir süreç. Hayat devam ediyor ama heyecanlı olarak. Her anne baba gibi heyecanlandık. İstediğimiz de bir şeydi. Her şey yolunda gider inşallah. 4 aylık oldu. Cinsiyeti de yakında belli olacak” diyerek mutluluğunu dile getirdi. (Behlül AYDIN)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Baş başa

Aşk yaşadıkları iddia edilen Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin önceki gün objektife takıldı. Bir otelin bahçesinde görüntülenen ikili baş başa sohbet etti.

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“Sandık Kokusu” adlı dizide birlikte rol alan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in bir süredir birlikte olduğu iddia ediliyordu. Dizide iki âşığı canlandıran oyuncuların gerçek hayatta da ilişki yaşadığı konuşuluyordu. Nesrin Cavadzade bu iddialar karşısında sessizliğini korurken Pamir Pekin geçtiğimiz haftalarda “Aşk yok, sadece arkadaşız” açıklamasını yapmıştı.

Cavadzade ve Pekin önceki gün bir otelin bahçesinde baş başa sohbet ederken görüntülendi. Çiftin rol aldıkları dizi final yapınca aşklarını ilan edecekleri öğrenildi.

Yüzüm geçti

1 ay önce saçını boyadıktan sonra yüzünde kimyasal yanıklar oluşan Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan ünlü şarkıcı “İyiyim, Allah’a şükür. Yüzüm geçti sayılır” dedi.

Yıldızlar arasında

Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası’na katıldı. Ünlü oyuncu Balenciaga markasının defilesini podyum dünyasının yıldız isimleri Barbara Palvin ve Alessanda Ambrosio ile yan yana izledi.

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Afra Saraçoğlu, İspanyol markası Balenciaga’nın özel davetlisi olarak Paris’e gitti. Ünlü oyuncu markanın Paris Moda Haftası’ndaki defilesini izledi. Defilenin konukları arasında dünyaca ünlü isimler Barbara Palvin, Jessica Alba ve Alessandra Ambrosio da vardı.

Siyah şıklığıyla beğeni toplayan Afra Saraçoğlu defileyi dünyaca ünlü top modeller Barbara Palvin ve Alessandra Ambrosio ile yan yana izledi. Ünlü oyuncunun podyum dünyasının yıldız isimleriyle verdiği poz sosyal medyada da ses getirdi.