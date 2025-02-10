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Kerem Alışık, Evrim Alasya'nın elini hiç bırakmadı

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#Evrim Alasya#Kerem Alışık#Aşk Biter Mi?
Kerem Alışık, Evrim Alasyanın elini hiç bırakmadı
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 08:05

Evrim Alasya ve Kerem Alışık birlikte çıkacakları kar tatili öncesi eksiklerini tamamlamak için AVM’ye gitti. Alışveriş turu boyunca sevgililerin elleri hiç ayrılmadı.

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OYUNDU, GERÇEK OLDU

 “Aşk Biter mi?” adlı tiyatro oyununda başrolleri üstlenen Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın rol gereği yaşadıkları aşk gerçeğe dönüştü, iki ünlü oyuncu bir süre önce yeni bir ilişkiye yelken açtı. Çift önceki gün İstanbul’un Anadolu yakasındaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Kerem Alışık, Evrim Alasyanın elini hiç bırakmadı

TATİL ALIŞVERİŞİ

Kar tatiline gidecek olan Kerem Alışık ve Evrim Alasya, eksiklerini tamamlamak için alışveriş yaptı. Mağazaları el ele dolaşan çift, AVM’den elleri poşetlerle dolu şekilde ayrıldı. Aldıklarını araçlarına yerleştiren iki ünlü oyuncu, otoparkta da ellerini ayırmadı. 

Kerem Alışık, Evrim Alasyanın elini hiç bırakmadı

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#Evrim Alasya#Kerem Alışık#Aşk Biter Mi?

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