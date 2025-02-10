Kerem Alışık, Evrim Alasya'nın elini hiç bırakmadı

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OYUNDU, GERÇEK OLDU

“Aşk Biter mi?” adlı tiyatro oyununda başrolleri üstlenen Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın rol gereği yaşadıkları aşk gerçeğe dönüştü, iki ünlü oyuncu bir süre önce yeni bir ilişkiye yelken açtı. Çift önceki gün İstanbul’un Anadolu yakasındaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

TATİL ALIŞVERİŞİ

Kar tatiline gidecek olan Kerem Alışık ve Evrim Alasya, eksiklerini tamamlamak için alışveriş yaptı. Mağazaları el ele dolaşan çift, AVM’den elleri poşetlerle dolu şekilde ayrıldı. Aldıklarını araçlarına yerleştiren iki ünlü oyuncu, otoparkta da ellerini ayırmadı.