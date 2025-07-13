Evren Bölek eşine ateş püskürdü: Beste kumamı alıp babasının mezarına gitti!

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◊ Beste Hanım’la nasıl tanıştınız?

- Bir otelde işletmem vardı. Orada 90’lar gecesi yaptık, Tayfun çıktı sahneye. Tayfun’un davetiyle Beste de gelmişti. O gece tanıştık. Sonra bir gün aradı babasının anma konseri için. Ben sponsor oldum. O dönem bir yakınlaşma oldu ve biz görüşmeye başladık. Bir gün hamile kaldığını söyledi. Evlenmek için “Hamileyim” demiş meğer. 3 ay boş karın sevdik. Ben mahkemeye beni götürdüğü hastaneleri, sahte raporları da sundum.

◊ Evde test yapmadınız mı?

- Yaptı. Test eski duruyordu. Meğer küçük oğlunun hatıra sakladığı testiymiş. Aldım onu Gebze Okan Üniversitesi’ne götürdüm. Hoca “Hiç hamile kalmamış” dedi. Evlendikten sonra 3 ay tüp bebek denedik. Karnına iğneleri kendim yaptım her gün. En son başardık ama sonuca varamadık.

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◊ İlk çatırdama neden oldu ilişkinizde?

- Çocuk meselesinde. Böyle bir yalan atmasaydı 3 ayda evlenmezdik.

◊ Hamilelik olayından sonra nasıl bir husumet yaşandı?





- Evlendiğimizde küçük oğlu, Beste ve ben üçümüz yaşayacaktık. Annesi de bizimle yaşamaya başladı. “2 ay idare et” dedi. 2 ay oldu 2.5 sene. “Anneme ev tutalım, param yok” dedi. Ben iki ev sattım, parayı tedarik ettim ama taşınmadı. Düşünsenize; eve geliyorum annesi, büyük oğlu, onun sevgilisi... Küçük oğlan başım üstüne, hâlâ çok seviyorum. Rüzgar harika bir çocuk. Ayrıca yatılı bakıcı, menajer de var, ev curcuna. Biz Beste’yle beraber olabilmek için otele gidiyorduk. Bu da büyük etken oldu. Şimdinin 1 milyon lirası değerinde para verdim, annesi taşınmadı. “Parayı ne yaptın?” diye sordum, “Borçlarım vardı, onları ödedim” dedi.

BENİM ARKADAŞLARIMDAN BORÇ ALIYORDU

◊ Beste Hanım maddi olarak sıkıntı mı yaşıyordu? Babasından gelen bir geliri yok muydu?

- O kısım zayıftı, sonra güçlendi. Arkadaşlarımdan benden habersiz sık sık borç alıyordu. Biri sonunda söyledi. 3 bin liraya muhtaç olacak kadar maddi durumu kötüydü. Son çıkan haberler “Evren’in mali durumu düşük, icra geldi” şeklinde. Oysa icranın sebebi “Eski karıma nafaka ödemeyeceğim” dememdi.

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◊ Dolandırıcılıkla da suçlandınız, neden böyle bir suç duyurusunda bulundu?

- Öyle bir suç duyurusu yok, sadece söylenen sözler var.

◊ Sahte faturalar, şirketlere imzalar attırılması; bunlar da konuşuluyor...

- Mahkemeye çıktım, suçsuz bulundum. Eski eşimin kendi sıkıntıları. Ben aklandım. Hatta sanık değil, tanık olarak çağrıldım. Eski eşim ben Beste’yle evlenince böyle yaparak ünlü olmaya çalıştı. Hatta Beste’nin eski nişanlısıyla beraber oldu. Televizyonlara çıkıp hakaret ettiği için Beste bana “Nafakayı ödemeyeceksin” dedi. 3 aylık icra geldi. 5 bin liraydı başta, 15 bin lira oldu. Hemen ödedim onu. Beste evi satmış filan ama onun evi sattığı tarihle icra olayının arasında 1.5 sene var. Beste’nin üçüncü kocasıyla alakalı mal paylaşımı vardı. Sattılar, bitti gitti. 5 binlik icra için 20 milyonluk ev satılır mı? Ben bunu belgeleriyle ispatlarım. Birbirinden bağımsız konular. Ben Beste’nin arkasını topladım. Bütün şarkılarını, kliplerini ben cebimden karşıladım. Benim gece kulübümde çalışmamı istemedi. “Gel babamın şarkıları ve Kayahan filmiyle ilgilenelim” dedi.

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BESTE KUMAMI ALIP BABASININ MEZARINA GİTTİ

◊ Kayahan filmiyle ilgili süreç nasıl ilerledi?

- Gençler Kayahan’ı bilmiyor. Dedim ki böyle bir başarı hikâyesini mutlaka Türk halkının bilmesi lazım. Prodüktör arkadaşımla projeye giriştik. İki senaristle gittik röportajlarımızı yaptık. Beste’nin annesini dinledik, birçok isme gidildi. İpek’in (Açar) de izin vermesi gerektiği için o tarafın da sulh olmasını sağladım. Her şey güzeldi. Yapımcı firmalarla el sıkışıldı. Biz ayrıldık, Beste şimdi İpek’e saldırıyor. Kendi saldırmıyor, benim kumamı (İsmail Aslan) üzerine yolluyor. Malzemesiz kalınca İpek’e sataşıyor. Hiç çıkmamış 38 tane Kayahan şarkısı var. Bununla ilgili de bir sulh yoluna gidildi. Çünkü İpek’in onay vermesi gerekiyordu. “Yeni Menekşe”, “İstanbul İstanbul”, “Arabası Yolda Kalsın”... Türk halkı bunu hak ediyor. Arayı bozan hep Beste oldu. Gelgitleri çok fazla. İpek hep olumlu adımlar attı. Bu bir kültür mirası. Kaç Kayahan gelmiş Türkiye’ye? Beste kumamı alıp babasının mezarının başına gidiyor. Babasına daha büyük saygısızlık yapamazdı herhalde. Evlilik dışı ilişki yaşadığı adamı alıp babasının mezarına gitmesi çok büyük bir saygısızlık.

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◊ İddiasına göre bir casus programı yükletmiş telefonunuza, onu aldattığınızı öğrenip size boşanma davası açmış...

- Böyle bir şey olmadığını kendisi de kabul etti. Evet, program vardı. Ben Beste’yi aldatmadım. Kendisi de bunu kabul ediyor.

◊ Devrim Ş. diye birinin adı geçiyor, o kişi kim?

- Arkadaşımın eşi. Ailece görüştüğüm arkadaşlarım. Kimi kurban etsem deyip onu seçmiş. Ayrılık sebebi aldatma değil.

◊ Nasıl ayrıldınız?

- Bayram arifesiydi. Anneme gidecektik, gelemeyeceğini söyledi. Tartıştık. Benim tek istediğim baş başa bir hayat yaşamaktı. En sonunda onu biriyle yakaladım.

◊ Nasıl yakaladınız?

- Aradım bir akşam. Benimle telefonda sizli bizli konuştu. “Kim var yanında?” dedim, Okul yemeğinde olduğunu söyledi.

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◊ Boşanma davası ne zaman açıldı?

- Ağustosta o açtı. 6’ncı ayda da sevgilisini duyurdu ama ondan önce de vardı. O adam yeni yıldan itibaren vardı. Ondan öncekinin kim olduğunu bilmiyorum. Boşanma davasını Beste açtı, karşı koruma davası ben açtım. Çünkü kıyafetlerime, pasaportuma el koydu.

◊ Neden?

- Vermedi, narsist bir insan. Pasaportumu daha 1 hafta önce bir aracıyla aldım. Bütün kıyafetlerimi Kızılay kutularına atmış. 46 yaşında bir insanım, yeniden gardırop yapıyorum. Haciz durumlarından dolayı arabamı onun üzerine yapmıştım. Samsun’da annemin yanındayken bir baktım araba yok. Şoförü yollayıp yedek anahtarla almış. Arabamı da sattı. Oğluna araba almış onu satınca.

◊ “Barışıyor gibiydik” dediniz. Neden bu noktaya geldiniz?

- Anne faktörü...

◊ Neden sizi istemiyor?

- Biz kötü olursak kızı onunla kalacak çünkü. Ama kızı gidecek şimdi başkasıyla olacak, oluyor da. Kayahan yaşasaydı, o şarkıları o kadına yazmazdı. Bilseydi böyle bir insan olduğunu... Bizim yuvamızı asıl yıkan, çocuk meselesinden çok Beste’nin annesidir.

◊ Beste Hanım’ın şu anki ilişkisini ilk nasıl öğrendiniz?

- Arkadaşımın biri mesaj attı. Beste’nin babasının mezarında paylaşımı var, “Allah katında kocam” filan diyor. Ağırıma gitti. Gözümü hastanede açtım.

◊ Beste Hanım’la bu konuda konuştunuz mu?

- Hayır, Beste bana uzaklaştırma kararı çıkarıyor, arkasından 12 kere arıyor...

KİMSE BENİ ONUN KADAR SEVMEDİ

◊ “Eski eşi Tayfun’u da aldatmıştı” dediniz. Kendisinin böyle bir durum yaşaması sizde güven kırıklığı yaratmadı mı?

- “Resmi ayrılmamıştık” dedi. Benim yaşadığımın aynısını Tayfun yaşadı. Ben Beste’yi severek evlendim, bunları bilerek. Beste’nin bana sevgisi ona olan sevgimi artırdı. Beste’nin beni sevdiği kadar kimse beni sevmedi. Beste bunu çok iyi hissettirdi. Ama maalesef o rüya anne yüzünden bozuldu.

◊ Şu an “Yeniden başlayalım” dese ne dersiniz?

- Bir şey diyemem. Aklım, fikrim, kalbim hepsi birbirine düşman. Bir tarafta da gurur var. Hâlâ karım. Şu an başına bir şey gelse üzülürüm, giderim. Kılına zarar gelsin istemem, karım sonuçta. Beste’nin kimliğinde ‘Beste Bölek’ yazıyor. Açar yazmıyor. İpek kullanıyor diye Açar soyadını istemedi.

BU REZİLLİĞE SON VERİRSE BOŞANIRIM

◊ Beste Açar’la sizin bileklerinizde birbirinizin adı yazıyor. O dövmeniz duruyor mu?

- Duruyor. Ben silmedim. Onun silip silmediğini bilmiyorum. Ben sildirmeyeceğim. Benimle alakalı yapılan tüm kötü haberlere rağmen çıkıp bir şey demedim. Beste istedi diye ben gece kulübümü kapattım. “Geceleri çalışmanı istemiyorum” dedi. Ortak olduğum firmadan da bağlarımı kopardım. Bütün param onun üzerineydi. Arabamı Samsun’dan aldırdı sattı. “Ya arabamı ya parasını verin” dedim. Artı kıyafetlerim. Kendileri bana para teklifinde bulundu. En sonunda kabul ettim. Ama “Şu paylaşımlar önce kalksın, birbirimiz hakkında konuşmayalım” dedim. Beste de alıp bunu malzeme yapmasın. İstediğim para hakkım olan benim param.

◊ Parayı alırsanız boşanır mısınız?

- Boşanmak için önceliğim para değil. Şu iş bitene kadar bu rezilliğe son vermesi. Hâlâ “Eşim İsmail” diyor. Bu rezilliğe son verirse boşanırım. Bir de benimle ilgili bir şey konuşmayacağını taahhüt etmesi lazım.

BESTE’NİN HAYALİ YUSUF GÜNEY’İN KADIN VERSİYONU OLMAK

◊ “Beste Hanım psikolojik problemler yaşıyor” dediniz. Bu durumu konuştunuz mu?



- Beste spiritüel konularla çok uğraşıyor. Bu olayın içine girdikten sonra farklı bir dünya yarattı kendine. 40’ından sonra uzaylıların onu kaçırdığını söylemeye başladı. İkinci Yusuf Güney olmaya çalıştı. “Onun kadın versiyonu olacağım” gibi bir hayali vardı. Duygu durum bozukluğu var.