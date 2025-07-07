Evren Bölek eşi Beste Açar'a ateş püskürdü: 2 kocalı Hürmüz!

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2015 yılında hayatını kaybeden müzik dünyasının usta ismi Kayahan’ın kızı Beste Açar, bir süredir İsmail Aslan’la ilişki yaşıyor. Ancak Açar’ın 2022 yılında evlendiği menajer ve organizatör Evren Bölek’ten henüz boşanmadığı ortaya çıktı.

Açar, İsmail Aslan’la ilişkisini 4 ay önce sosyal medya üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla duyurmuştu. O günden bu yana herhangi bir açıklama yapmayan Evren Bölek, İsmail Aslan’ın basına yansıyan bir demecine çok sinirlenince sessizliğini bozdu, eşi hakkında sert açıklamalar yaptı.

Beste Açar, İsmail Aslan ile aşkını sosyal medyadan ilan etmişti.

‘BUNU DİYEN BENİM KARIMIN SEVGİLİSİ’

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Kayahan’ın eski eşi İpek Açar, yeni eşi Alper Kömürcü’yle beraber “Kayahan Şarkıları” turnesine çıkacağını duyurmuş, İsmail Aslan ise bu projeyi “Yeni eşle, eski eş için konser verilmez” diyerek eleştirmişti.

Aslan’ın açıklaması, Evren Bölek’i kızdırdı. Tepkisini “Bunu diyen benim karımın dini nikâhlı sevgilisi” sözleriyle dile getiren Bölek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Beste’yle resmi olarak evliyiz. Boşanma aşamasındayız ama ilk davamız 16 Eylül’de görülecek. Daha boşanmadan o beyefendiyle dini nikâh kıymış. Ben Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kocasıyım, o da Allah katında kocası. İki kocalı Hürmüz yani. Benim kalp hastası annemin ne halde olduğunu düşünün. 60 küsur yaşında ve ona ‘kızım’ diyordu. Bir tartışma olduğunda onu kızı, beni damadı yapıyordu. Böyle giderse boşanma davamız en az 4-5 sene sürer.”

‘HASTANELİK OLDUM’

Evren Bölek, eşinin yeni bir ilişkiye başladığını öğrendiğinde büyük şok yaşadığını dile getirdi: “Haberi ilk aldığımda sokak hayvanları yararına bir organizasyon yapıyordum. Bayılmışım. Beni hastaneye götürdüler, sakinleştirici iğne yaptılar. Kim olsa aynı tepkiyi verir, çünkü biz yeniden görüşmeye başlamıştık. Zaten Tayfun’u da aldatmıştı. Bunu biliyorum, çünkü biz tanıştığımızda ben Tayfun’un menajeriydim.”

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Beste Açar ve Evren Bölek isimlerini bileklerine dövme yaptırmıştı.

PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ VAR BENİ ARABAYLA EZDİ

Beste Açar’ın, evliliklerinin ilk gününden bu yana hiç çalışmadığı ve sürekli borçlandığı için Evren Bölek’le yollarını ayırdığı öne sürülmüştü. Bölek ise sorunun Açar’dan kaynaklandığını iddia etti: “Hakkındaki haberleri hatırlayın; bir ‘Meryem Ana’ diyor, bir ‘Uzaylılar’. Beste Hanım’ın psikolojik problemleri var. 2 sene uğraştım düzelmesi için ama olmadı. Geçen sene yaz döneminde ayrıldık. Aramızdaki sıkıntılardan dolayı evden bir müddet ayrılmak istedim. Arabayla peşime düştü, bana birkaç kez çarptı. Ezdi beni arabayla.”

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