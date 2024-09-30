‘Evlilikten yıllarca kaçtım’ Ünlü çift nikah masasına oturdu!

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Eylül 2022'de aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Mert Öcal ile Sude Burcu dün akşam gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

Muhteşem bir törenle nikah masasına oturan ikiliyi Survivor'dan arkadaşları yalnız bırakmadı. Merve Aydın, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Avatar Atakan, Gökhan Keser, Aşkım Burçe, Kardeniz Kılıç, Atakan Işıktutan, Aleyna Kalaycıoğlu bu özel geceye katıldı.

SUDE BURCU: UZUN ZAMANDIR BUGÜNÜ HAYAL EDİYORDUK

Düğün öncesi kameralar karşısına geçen çiftten Sude Burcu, heyecanını “Çok heyecanlı, garip duygular. Bunca sevdiğimiz insanın bizim için burada olması heyecan verici. Uzun zamandır bugünü hayal ediyorduk” sözleriyle dile getirdi. Gelinliğiyle ilgili de yorum yapan Burcu, “Özel yaptırmadım. Sade bir şey tercih ettiğim için bulmam kolay oldu” sözleriyle ifade etti.

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MERT ÖCAL: EVLİLİKTEN YILLARCA KAÇTIM AMA...

Mert Öcal ise “Evlilikten yıllarca kaçtım kaçtım kaçamadığım noktada Sude ile karşılaştım. Gerçekten doğru kişiyle yapıldığında evlilik dünyanın en güzel şeyi. İnşallah bundan sonra da hayatımıza huzurlu, mutlu şekilde devam ederiz. Balayı planımız şu an yok” dedi.