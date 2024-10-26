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Evlilikte kriz mi var? Soyadını sildi, fotoğrafları kaldırdı...

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Sandal#Melis Sütşurup#Ayrılık İddiası
Evlilikte kriz mi var Soyadını sildi, fotoğrafları kaldırdı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 10:44

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un kavga ettiği ve ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

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Şarkıcı Mustafa Sandal, 10 yıl evli kaldığı Emina JAoviç'ten 2018 yılında boşandı. Ayrılığın ardından adı bir çok isimle anılan Sandal, Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

Her yere el ele giden ve mutluluk pozları veren Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal aşkı 6 ay sürdü.

Melis Sütşurup, ayrılığın ardından "Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma, ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler, detayına girmem bana yakışmaz..." açıklamasını yaptı.

Evlilikte kriz mi var Soyadını sildi, fotoğrafları kaldırdı...

Yakın çevreleri Melis-Mustafa ilişkisinin dönüşü olmadığını düşünürken; çift ilişkilerine ikinci bir şans verdi ve ilişki bu kez evlilikle taçlandı.

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Mustafa Sandal, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup ile 11 Haziran 2022'de Roma'da nikah masasına oturdu.

Evlilikte kriz mi var Soyadını sildi, fotoğrafları kaldırdı...

Evliliklerinde 1,5 yılı geride bırakan ünlü çiftten bir kez daha kötü haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden Sandal ve Sütşurup'un şiddetli bir tartışma yaşadığı ve bunun üzerine ünlü şarkıcının tek başına Türkiye'ye döndüğü iddia edildi.

Evlilikte kriz mi var Soyadını sildi, fotoğrafları kaldırdı...

Taraflar konuyla ilgili açıklama yapmazken, Melis Sütşurup'un sosyal medya hesabından 'Sandal' soyadını silmesi ve birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırması iddiaları güçlendirdi.

Evlilikte kriz mi var Soyadını sildi, fotoğrafları kaldırdı...

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#Mustafa Sandal#Melis Sütşurup#Ayrılık İddiası

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