Evlilik yolunda ilk adım... Nişanlandılar!

Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 10:29
Şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
Geleneklere uygun gerçekleşen törende önce Asil Gök, Derya Uluğ'u ailesinden istedi. Uluğ, müstakbel nişanlısına tuzlu kahve ikram etti.
Çift, nişan
fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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Ceylan, Kutsi, Ziynet Sali ve Seda Sayan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü Derya Uluğ ile Asil Gök'e mutluluk diledi.
Demet Akalın ise fotoğrafların altına "Sonunda be gençler!" notunu düştü.