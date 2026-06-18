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Evlilik yolunda ilk adım... Nişanlandılar!

Güncelleme Tarihi:

#Derya Uluğ#Asil Gök#Nişan
Evlilik yolunda ilk adım... Nişanlandılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 10:29

Şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

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Geleneklere uygun gerçekleşen törende önce Asil Gök, Derya Uluğ'u ailesinden istedi. Uluğ, müstakbel nişanlısına tuzlu kahve ikram etti. 

Evlilik yolunda ilk adım... Nişanlandılar


Çift, nişan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Evlilik yolunda ilk adım... Nişanlandılar

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Ceylan, Kutsi, Ziynet Sali ve Seda Sayan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü Derya Uluğ ile Asil Gök'e mutluluk diledi. 

Evlilik yolunda ilk adım... Nişanlandılar


Demet Akalın ise fotoğrafların altına "Sonunda be gençler!" notunu düştü.

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#Derya Uluğ#Asil Gök#Nişan

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