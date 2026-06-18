Evlilik yolunda ilk adım... Nişanlandılar!

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Geleneklere uygun gerçekleşen törende önce Asil Gök, Derya Uluğ'u ailesinden istedi. Uluğ, müstakbel nişanlısına tuzlu kahve ikram etti.

Çift, nişan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Ceylan, Kutsi, Ziynet Sali ve Seda Sayan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü Derya Uluğ ile Asil Gök'e mutluluk diledi.

Demet Akalın ise fotoğrafların altına "Sonunda be gençler!" notunu düştü.