Evlilik yolunda ilk adım! Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı

Oyuncu Ebru Şahin ile NBA'de oynayan Cedi Osman 2020 yazında aşk yaşamaya başlamıştı. Osman, geçtiğimiz yaz sevgilisi Ebru Şahin'e Kapadokya'da evlenme teklif etti.
Ebru Şahin o anları sosyal medya hesabında " Evet dedim" notuyla paylaştı...
YÜZÜKLER TAKILDI
Yaz sonu çifte düğün yapmaya hazırlanan çift evlilik yolunda ilk adımı attı.
Cedi Osman, Erbu Şahin'i Tekirdağ'da oturan ailesinden istemeye gitti. Çift, nişan yüzüklerini taktı.
Şahin, haberi Instagram sayfasında 'Dün biraz olaylı geçti' notuyla paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.