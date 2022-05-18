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Evlilik yolunda ilk adım! Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı

#Ebru Şahin#Cedi Osman#Nişan
Evlilik yolunda ilk adım Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı

Yaz sonu nikah masasına oturmaya hazırlanan Ebru Şahin ile Cedi Osman evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Oyuncu Ebru Şahin ile NBA'de oynayan Cedi Osman 2020 yazında aşk yaşamaya başlamıştı. Osman, geçtiğimiz yaz sevgilisi Ebru Şahin'e Kapadokya'da evlenme teklif etti.

Ebru Şahin o anları sosyal medya hesabında " Evet dedim" notuyla paylaştı...

Evlilik yolunda ilk adım Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı

YÜZÜKLER TAKILDI

Yaz sonu çifte düğün yapmaya hazırlanan çift evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Cedi Osman, Erbu Şahin'i Tekirdağ'da oturan ailesinden istemeye gitti. Çift, nişan yüzüklerini taktı.

Evlilik yolunda ilk adım Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı

Şahin, haberi Instagram sayfasında 'Dün biraz olaylı geçti' notuyla paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

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Evlilik yolunda ilk adım Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı

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#Ebru Şahin#Cedi Osman#Nişan

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