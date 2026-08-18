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Evlilik sorusu Serenay Sarıkaya'yı güldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Bebek
Evlilik sorusu Serenay Sarıkayayı güldürdü
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 07:00

Serenay Sarıkaya, Bebek’te görüntülendi. Mert Demir’le aşk yaşayan oyuncu, evlilik sorularını gülerek yanıtsız bıraktı.

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BAKIM GÜNÜ

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya önceki gün Bebek’te bulunan bir güzellik salonundan çıkarken objektife takıldı. Salon çıkışı neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Sarıkaya, kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını “Her şey güzel, çok teşekkür ederim” diyerek nazikçe geçiştirdi.

Evlilik sorusu Serenay Sarıkayayı güldürdü

HER ŞEY YOLUNDA

Serenay Sarıkaya’ya müzisyen Mert Demir’le 2 yılı aşkın süredir devam eden birlikteliği hakkında da sorular yöneltildi. Ünlü oyuncu, “Her şey yolunda” demekle yetindi. Aracına bineceği sırada gelen evlilik sorusu ise Sarıkaya’yı güldürdü.

Evlilik sorusu Serenay Sarıkayayı güldürdü

Gözden KaçmasınSerenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı tam gaz... Her şey yolundaSerenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı tam gaz... Her şey yolunda!Haberi görüntüle



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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Bebek

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