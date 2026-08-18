Evlilik sorusu Serenay Sarıkaya'yı güldürdü

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BAKIM GÜNÜ

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya önceki gün Bebek’te bulunan bir güzellik salonundan çıkarken objektife takıldı. Salon çıkışı neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Sarıkaya, kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını “Her şey güzel, çok teşekkür ederim” diyerek nazikçe geçiştirdi.

HER ŞEY YOLUNDA

Serenay Sarıkaya’ya müzisyen Mert Demir’le 2 yılı aşkın süredir devam eden birlikteliği hakkında da sorular yöneltildi. Ünlü oyuncu, “Her şey yolunda” demekle yetindi. Aracına bineceği sırada gelen evlilik sorusu ise Sarıkaya’yı güldürdü.





