Evlilik sorusuna cevap verdi! 'Kalbimizden nikahlıyız'

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sıla Gençoğlu önceki akşam Günay Restaurant’ta sahne aldı. Pembe elbisesiyle beğeni toplayan ünlü şarkıcı sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Müzik dünyasını yasa boğan Güllü’nün vefatı hakkında konuşan Sıla, duygusal anlar yaşadı: “Haberi alınca beynimden vurulmuşa döndüm. Çok hazin bir hikâye. Çok üzüldüm, Allah yakınlarına sabır versin.”
Oyunculuk teklifleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Sıla, set ortamına sıcak bakmadığını şu sözlerle dile getirdi: “Teklif geliyor ama ben o ortamı kaldıramam. Set ortamında yapamam.”
Kaleli’ye ‘eşim’ diyen ünlü şarkıcı evlilik sorularına ise temkinli yaklaştı: “Şimdilik düşünmüyoruz. Arabesk bir yerden bakarsak, ‘Kalbimizden nikâhlıyız’ diyoruz.”