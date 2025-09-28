×
Evlilik sorusuna cevap verdi! 'Kalbimizden nikahlıyız'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 10:08

Sıla Gençoğlu uzun süredir aşk yaşadığı ünlü oyuncu İlker Kaleli ile ilişkilerinin geleceği hakkında konuştu. Kaleli’den ‘eşim’ diye bahseden ünlü şarkıcı evlilik düşünmediklerini dile getirerek şaşırttı: “Şimdilik düşünmüyoruz. Arabesk bir yerden bakarsak, ‘Kalbimizden nikâhlıyız’ diyoruz.”

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sıla Gençoğlu önceki akşam Günay Restaurant’ta sahne aldı. Pembe elbisesiyle beğeni toplayan ünlü şarkıcı sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Müzik dünyasını yasa boğan Güllü’nün vefatı hakkında konuşan Sıla, duygusal anlar yaşadı: “Haberi alınca beynimden vurulmuşa döndüm. Çok hazin bir hikâye. Çok üzüldüm, Allah yakınlarına sabır versin.”

Oyunculuk teklifleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Sıla, set ortamına sıcak bakmadığını şu sözlerle dile getirdi: “Teklif geliyor ama ben o ortamı kaldıramam. Set ortamında yapamam.”

OYUNCULUĞUNU SEVİYORUM

Sıla, en sevdiği oyuncu kim diye sorulduğunda ise uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi İlker Kaleli’nin adını verdi. Kaleli’den ‘eşim’ olarak bahseden Sıla, tebessüm ederek “Tabii ki eşimin oyunculuğunu seviyorum” diye konuştu.

Kaleli’ye ‘eşim’ diyen ünlü şarkıcı evlilik sorularına ise temkinli yaklaştı: “Şimdilik düşünmüyoruz. Arabesk bir yerden bakarsak, ‘Kalbimizden nikâhlıyız’ diyoruz.”

 

 

