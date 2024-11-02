Evlilik bitiyor mu? Melis Sütşurup'tan kafa karıştıran açıklama

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Kardeşi Simge’nin doğum günü partisinden çıktığını belirten Sütşurup, Sandal’la ilgili sorulara “Her şey bildiğiniz gibi” yanıtını verdi.

Çift bir süre önce Londra’ya gitmiş, iddiaya göre Sandal yaşadıkları tartışma sonrası İstanbul’a tek başına dönmüştü. Evlilikteki kriz, Sütşurup’un Instagram hesabından eşinin soyadını silmesiyle ortaya çıktı. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Aşk pozu

Serenay Sarıkaya, Mert Demir’le ayrıldığı iddiasına sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi.

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Son birkaç ayda çekilen fotoğraflarını Instagram’da İngilizce “Benim elli tonum” notuyla yayınlayan ünlü oyuncu, o karelerin arasına Demir’le aşk dolu pozlarını da ekledi.

22 Kasım’da vizyonda

Ali Adnan Özgür’ün yönettiği, Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt ve Melisa Şenolsun’un başrol oynadığı “Dünya Varmış”, 22 Kasım’da vizyona giriyor.

Macera-komedi türündeki filmin fragmanı ilk kez önceki akşam Frankhan’da düzenlenen lansmanda ekiple birlikte izlendi. Felaket temalı filmde bir taksi şoförünü canlandıran Engin Altan Düzyatan, senaryoyu çok beğendiği için filmde yer aldığını belirterek “Küfürle yapılan komediden keyif almıyorum. Bu filmin az bir yerinde vardı, o sahnelerde de ben yoktum” dedi. (Sayit DURMAZ)

Türk milletine saygı duruşu

Serhat Hacıpaşalıoğlu’nun ilk Türkçe şarkısı “Benim Halkım” dijital platformlarda yayınlandı.

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1975 yılında Tanju Okan’ın seslendirdiği eseri kendine has stiliyle yorumlayan sanatçı, “Benim Halkım şarkısı, ait olmaktan gurur duyduğum aziz Türk milletine bir saygı duruşudur” dedi.