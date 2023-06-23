Evlilik aşka büyük bir ağırlık getiriyor

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2018’de Yılmaz Erdoğan’dan boşanan Bilgin, Taylan’ın sorduğu “Bir daha evlenmeyi düşünüyor musun?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Evlilikle ilgili çok olumsuz fikirlerim var. Evlilik kurumunun hantallığı ve özellikle de bu dijital çağda her şeyin hoyratça tüketildiği bir zamanda evliliğe yüklenen yüklerin aşka büyük bir ağırlık getirdiğine inanıyorum. Bir aşkın, bir sevginin, bir dostluğun ispatı için evlilik gibi bir kurumun damgası, mührü olmasına gerek yok. Onun getirdiği kurumsal zorunluluklar, beklentiler, aile, dış çember yola çıktığınız o hikâyeyi örseleyip kirletebiliyor. Bir kalıpla mühürlenmemiş her ilişki daha özgür ve daha âşık kalır gibi hissediyorum.”

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Bilgin ayrıca eski eşi Yılmaz Erdoğan’ın kendisine ‘En Çok Suya Benzeyen’ şiirini yazdığını söyledi.