‘Evliliğimi Ebru Gündeş bitirdi’ demişti... Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı

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2002 Best Model birincisi Selin Kabaklı, 2018’de evlendiği Murat Özdemir’den 2022’de boşandı. 2023 yılının sonlarına doğru Ebru Gündeş’le aşk yaşamaya başlayan Murat Özdemir, sanatçıyla geçen şubat ayında Dubai’de nikâh masasına oturdu.

Selin Kabaklı o dönem ilginç bir iddiayla gündeme geldi; Murat Özdemir’in kendisinden boşanmadan önce Ebru Gündeş’le aşk yaşamaya başladığını öne sürdü.

Sitemini “Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını yaşamaz” sözleriyle dile getiren Kabaklı, “Ben evliyken, evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş’tir” açıklamasını yaptı.

Tüm bunların ardından hayatında yeni bir sayfa açan Selin Kabaklı, işinsanı Yasin Ersin’le aşk yaşamaya başladı ve birlikteliğini sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Ancak 1 aydır görüştüğü Yasin Ersin’in evli olduğu ortaya çıktı.

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Hürriyet’e konuşan Yasin Ersin, kâğıt üzerinde evli olduğunu, eşiyle boşanma davasının 17 aydır devam ettiğini söyledi:

“Selin Hanım’la 1.5 aydır tanışıyoruz. Güzel bir ilişkimiz var. Evlilik konusuyla ilgili belgelerim var. 2023’ün şubat ayında boşanma davasını bizzat açtım. Geçen hafta cuma günü yine bir duruşmamız vardı. 10’uncu ayda karşı tarafın tanıkları dinlenecek ve inşallah bu son mahkeme olacak. Evlilik denilen şey bir imza ise evet, evliyim ama sadece kâğıt üstünde. Birliktelik söz konusu dahi değil. Çocuğumun annesini 17 aydır çocuğun yanında bazen görüyorum.”

Kimsenin ahı kimsede kalmaz

Selin Kabaklı, eski eşi Murat Özdemir’in Ebru Gündeş’le evlenmesinin ardından “Ben kandırılmış ve ihanete uğramış bir anneyim. Sessizliğimin tek sebebi kızımdır. Ben konuşursam yer yerinden oynar ama bunu yapmayacağım. Kimsenin ahı kimsede kalmaz diyorum. Gülerek izliyorum artık yapılan şovları” demişti.