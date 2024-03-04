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‘Evlenmediği için çocuğumu aldırdım’ sözlerine cevap! 'Artık yakamdan düşsün'

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#Ümit Sayın#Zeynep Dizdar#Eda Modoğlu
‘Evlenmediği için çocuğumu aldırdım’ sözlerine cevap Artık yakamdan düşsün
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 08:21

Ümit Sayın, 18 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Zeynep Dizdar’ın “Ümit Sayın’dan hamile kaldım ve evlenmediği için çocuğumu aldırdım” açıklamasına sert tepki gösterdi. Şarkıcı “Bu açıklamaları çok münasebetsiz buluyorum. 18 yıldır hayatımda değil, artık yakamdan düşsün. Eşimle ve çocuğumla çok mutluyum” dedi.

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MÜNASEBETSİZ BİR AÇIKLAMA

Ümit Sayın eski aşkı Zeynep Dizdar’ın bir programda kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, kendisinden hamile kaldığını ve evlenmedikleri için çocuğunu aldırdığını itiraf eden Dizdar’a sert tepki gösterdi:

“Bu açıklamaları çok münasebetsiz buluyorum. Çünkü 18 yıldır hayatımda Eda Hanım (Modoğlu) var. 3 yaşında çocuğum var, ayıp böyle şeyler.”

‘Evlenmediği için çocuğumu aldırdım’ sözlerine cevap Artık yakamdan düşsün
Ümit Sayın önceki akşam Reyhan Karaca ile Gümüşsuyu’ndaki The Artisan İstanbul Otel’de sahneye çıktı. İkili konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

KENDİSİ TERK ETTİ

Zeynep Dizdar’ın evlenmek üzereyken kendisini terk ettiğini belirten şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Evlilik hazırlıkları yaparken ‘başkasına âşık oldum’ diye beni terk eden kendisi. O dönem 61 kiloya düştüm. Beni o karanlığın içinden şimdiki eşim çıkardı. 18 yıldır hayatımda değil, artık yakamdan düşsün. Eşimle ve çocuğumla çok mutluyum. Rahatsız edilmek istemiyorum.”

‘Evlenmediği için çocuğumu aldırdım’ sözlerine cevap Artık yakamdan düşsün

Zeynep Dizdar

 

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#Ümit Sayın#Zeynep Dizdar#Eda Modoğlu

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