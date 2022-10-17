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Evleniyor mu? Ebru Gündeş sessizliğini bozdu!

Güncelleme Tarihi:

#Ebru Gündeş#Rassan Khoshnaw#Demet Akalın
Evleniyor mu Ebru Gündeş sessizliğini bozdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 11:05

Bir süredir adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw (28) ile anılan şarkıcı Ebru Gündeş, dün akşam sevenleriyle buluştu. Kendisinden 19 yaş küçük Khoshnaw'dan evlilik teklifi aldığı ve yakın zamanda nikâh masasına oturacağı iddialarıyla gündeme gelen ünlü isim, çıkan haberlere sahnede yanıt verdi.

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Aşk hayatında bir süredir yalnız olan Ebru Gündeş'in geçtiğimiz aylarda gönlünüKuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'a (28) kaptırdığı öne sürülmüştü. Khoshnaw'un, Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmadığı, onu hep en ön masadan izlediği de iddialar arasındaydı...

IRAKLI İŞ İNSANIYLA AŞK MI YAŞIYOR?

Rassan Khoshnaw ile Ebru Gündeş'in kameralardan uzakta aşk yaşadığı gündeme gelmiş, daha sonra ikilinin birlikte çekildikleri fotoğraf dedikoduları güçlendirmişti.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Gündeş'in evlilik hazırlığı yaptığı öne sürülmüştü.

Evleniyor mu Ebru Gündeş sessizliğini bozdu

'EVLENİYOR' İDDİASI!

İddialara göre; Rassan Khoshnaw, Dubai'deki meşhur bir otelin en üst katındaki kral dairesini tutmuş ve 1.8 milyon dolara aldığı tektaş yüzükle Gündeş'e evlenme teklif etmişti. Ünlü şarkıcının gözyaşları içinde 'evet' dediği söylenmişti.

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Gündeş, uzun bir aranın ardından sessizliğini bozdu. Önceki akşam Günay Restaurant'da sahne alan şarkıcıyı, meslektaşı Demet Akalın dinlemeye gitti. Akalın herkesin içinde "Evlilik var mı?" diye sorunca Gündeş özel hayatı hakkında ilk kez konuştu.

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Ebru Gündeş-Rassan Khoshnaw aşkının ilk karesi
#EBRU GÜNDEŞ#RASSAN KHOSHNAW
Ebru Gündeş-Rassan Khoshnaw aşkının ilk karesiHürriyet LogoHürriyet.com.tr

GÜNDEŞ'TEN SAHNEDE YANIT

Nikâh masasına oturmadığını söyleyen Gündeş, “Benimle ilgili çok konuşurlar. Hakkımda yalan dolan çok iddia var. Beş senedir konuşmuyorum” ifadelerini kullandı.

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#Ebru Gündeş#Rassan Khoshnaw#Demet Akalın

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