Evinin kirası 2 katına çıktı...Mustafa Sandal'a kötü haber

Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL Sulh Hukuk Mahkemesi’nde geçen yıl açılan davaya göre; İrem Argat, İstanbul’un en elit yerleşim yerlerinden Etiler’deki Savoy Sitesi’nde yer alan 3+1 dairesini 1 Eylül 2018’de Mustafa Sandal’a kiraya verdi. İddiaya göre şarkıcının ödediği aylık 65 bin liralık kira bedeli, çevredeki emsal konutlara göre çok düşüktü. Savoy Sitesi’nin Türkiye’nin en varlıklı insanlarının yaşadığı, içinde ormanı bile bulunan ultra lüks bir proje olduğunun anlatıldığı dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Sitede aynı özellikteki evlerin kirası bu dönem için 200 ila 220 bin lira iken, İrem Argat’ın aylık 65 bin liraya katlanması beklenemez. Dava öncesi Mustafa Sandal’la arabuluculuk görüşmesi yapılmış, ancak anlaşma sağlanamamıştır. Yeni dönemin kirasının aylık 170 bin lira olarak tespitini istiyoruz.”