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Evinde kaza geçirmişti... Ajda Pekkan'dan haber var

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#Ajda Pekkan#Ev Kazası#Ameliyat
Evinde kaza geçirmişti... Ajda Pekkandan haber var
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 08:01

EVİNDE geçirdiği kaza sonucu kalça kemiği çatlayan Ajda Pekkan’ın ameliyatı başarılı geçti.

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76 yaşındaki sanatçı, geçen gün evinde yataktan kalkarken yere düşmüş ve kalça kemiğini çatlatmıştı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Pekkan, dün ayağa kaldırılıp yürütüldü. Kemiğinin kırılmadığı ve kalıcı bir sağlık problemi yaşamayacağı öğrenilen Süperstar, 45 gün boyunca evinde istirahat edecek.

KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

Ajda Pekkan ameliyat sonrası kendisini çok iyi hissettiğini söylerken, menajeri Oğuz Arınmış da “Büyük bir kalça kemiği operasyonu değildi. Gayet sağlıklı. Fizik tedaviye devam edecek. Pazar ya da pazartesi günü hastaneden taburcu olacak. 45 gün sahnelerden uzak kalacak. Sonraki konser takvimi henüz belli değil” dedi. Daha önce kireçlenmeye bağlı olarak dizlerinde sıvı birikmesi meydana gelen Pekkan, geçen yıl iki dizinden ameliyat olmuştu. 

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#Ajda Pekkan#Ev Kazası#Ameliyat

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