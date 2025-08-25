Evi kentsel dönüşüme girdi taşınmak zorunda kaldı... Ünlü şarkıcı yeni yuvasının kapılarını açtı!

Haberin Devamı

"Azar Azar" ve "Honki Ponki" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan ünlü şarkıcı evi kentsel dönüşüme girince yeni bir eve taşındı. Üç hafta önce taşındığı huzur dolu yuvasının kapılarını açan Faruk K., yerleşme işlerinin devam ettiğini söyledi.

SADE VE HUZURLU BİR YUVA

Faruk K’nın evi, şık ve modern tasarımıyla göz dolduruyor. Krem ve gri tonlarının hâkim olduğu salonda, modern dokunuşlar dikkat çekiyor.

Şık tablolar ve zarif objeler duvarları süslerken, salonda yer alan gri uzanma koltuğu, krem rengi kanepe ve koyu kahve tonlarında orta sehpa, mekânın zarif havasını tamamlıyor.

Haberin Devamı

Ayrıca, altı kişilik yemek masası ve dekoratif aynalar da salonun şıklığını artıran detaylar arasında.

YATAK ODASINDA UYUM ÖN PLANDA

Yatak odasında ise siyah ve beyazın sakinleştirici uyumu ön plana çıkıyor. Beyaz bir gardırop ve çift kişilik yatakla sade bir şıklık sunan odada, antika bir sandık da nostaljik bir hava katıyor.

Mutfak ise kahve rengi ahşap dolaplarla sıcak bir atmosfer yaratıyor. Ortada yuvarlak bir yemek masası yer alıyor, bu da mutfağa samimi bir hava katıyor.

ÜNLÜ İSİMLER BU EVLERDE YAŞIYOR

Haberin Devamı

Usta oyuncu 3 oda bir salon mütevazı evinde kedileriyle yaşıyor

Evrim Akın, bu hafta Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Defne Yalnız’ın kapısını çaldı. Türkiye'nin ilk yerli dizisi Kaynanaların “Döndü”sü olarak hafızalara kazınan Yalnız, Evrim Akın ile Ev Gezmesi ekibini 3 oda 1 salondan oluşan evine davet etti.

Klasik mobilyalar ve kedilerle dolu bir yuva

Evinde kedileriyle birlikte yaşayan Yalnız, yaşam alanını sıcak ve samimi bir şekilde döşemiş. Klasik mobilyalar ve nostaljik bir hava, evinin her köşesini süslüyor. Evdeki her eşya, ona eski zamanları hatırlatıyor.

Haberin Devamı

Anılarla süslenmiş duvarlar

Yalnız’ın evinin duvarları, eski anıların resmedildiği fotoğraflarla dolup taşmış. Tiyatro oyunlarından, aile albümlerine kadar birçok fotoğraf, duvarlarını süslüyor.

Defne Yalnız, "Resimleri çok seviyorum, kendimi de çok seviyorum" diyerek gülümsetti. Ayrıca, kaybettiği merhum eşi, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Mete Sezer'in fotoğrafları da duvarlarda yerini almış.

“Kötü Kadın” olma hayali

Salondaki sohbet sırasında Yalnız, Kaynanalar dizisinin set günlerinden bahsederken, en büyük dileğinin ve hayalinin ölmeden önce "kötü kadın" karakteri oynamak olduğunu belirtti. "Paraya ihtiyacım yok, çalışmaya ihtiyacım var" diyerek oyunculuğa olan tutkusunu bir kez daha vurguladı.

Haberin Devamı

“Döndü” kostümleriyle nostalji

Giyinme odasında, ünlü “Döndü” karakterine ait meşhur önlük ve tülbenti gösteren Yalnız, Evrim Akın’a nostaljik anlar yaşattı. Akın, Defne Yalnız’ın gardırobundaki kıyafetleri tek tek inceledi ve eski günlere dair sohbet ettikleri anlar keyifli bir hal aldı.

Mutfakta lezzetli bir sohbet

Mutfakta da keyifli bir sohbet yapıldı. Geniş ve ferah mutfakta, Yalnız’ın kedileri de ev sahibine eşlik etti. Yalnız, Evrim Akın için kuşkonmazlı çorba hazırlarken, sofra zeytinyağlı sarma, börek ve krem karamel ile tamamlandı.

Haberin Devamı

Ünlü sanatçı evinin kapılarını açtı! Güne kuş sesleriyle başlıyor...

Evrim Akın ile Ev Gezmesi müzik dünyasının sevilen ismi Burhan Şeşen’in kapısını çaldı.

Aslen Yalova Çiftlikköy’de 7 yıldır eşi Gizem Hanım ile yaşamını sürdüren Burhan Şeşen, iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul’da da bir evi olduğunu belirtti.

Doğa ile iç içe konumdaki site içinde yer alan evin en dikkat çeken özelliği ise eşsiz orman manzarası oldu.

Şeşen, program sırasında “Aslında sizi Yalova’da da ağırlamak isterdik ama yeni taşındığımız için ev biraz dağınık,” diyerek mütevazı tavrıyla dikkat çekti.

Salona girildiğinde modern ve sade bir şıklık izleyicileri karşılıyor. Krem tonlarında geniş bir koltuk takımı, iki berjer ve mermer desenli orta sehpa mekanın ana hatlarını oluşturuyor. Şeşen’in müzisyen kimliğini yansıtan gitar ve televizyon ünitesi ise salonun odak noktası.

Duvarda yer alan yağlı boya tablolar ise oldukça anlamlı: Solda kızı Dilhan Şeşen, ortada eşi Gizem Hanım’la birlikte kendisi ve en sağda ise yıllar önce hayatını kaybeden oğlu Serhan Şeşen’in duygusal bir portresi yer alıyor.

Doğayla uyanan bir yatak odası

Yatak odasında da şıklık ve sadelik bir arada. Modern tasarımlı yatak başlığı ve çerçeve detaylarıyla zenginleşen odada, televizyon ve makyaj masası da yer alıyor. Siyah beyaz bir romantik kare ise odaya nostaljik bir hava katıyor.

Orman manzarasına bakan pencereyle güne kuş sesleri eşliğinde uyanan Şeşen, doğayla iç içe olmanın kendisine iyi geldiğini söylüyor.

Müzik dolu hayatına sakinlik ve huzuru da dahil eden Burhan Şeşen’in bu özel yaşam alanı, izleyicilerden de tam not aldı.

Usta komedyen 1998 yılında aldığı bu evde yaşıyor... Boğaz ayaklarının altında!

Taklit ve güldürü ustası Fatih Mühürdar, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına konuk olarak 80 metrekarelik Boğaz manzaralı evinin kapılarını izleyicilere açtı. 80’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran sanatçının evi, nostalji dolu detaylarla dolu.

1998 yılında satın aldığı 3 oda 1 salonluk evinde, lacivert koltuk takımı ve antika objeler salonun karakterini belirliyor.

Cam kenarına konumlandırdığı keyif köşesi ise Mühürdar’ın İstanbul’un eşsiz manzarasının tadını çıkardığı favori alanı.

Sanatçının salonda özenle yerleştirdiği tablolar ve çerçeveler duvarları adeta bir sanat galerisine çeviriyor. Çiçeklerle süslenen salon, sıcak ve samimi bir atmosfer yaratıyor.

Koleksiyoner kimliğiyle de tanınan Fatih Mühürdar, dönemin ünlü isimlerinden gelen hediyeleri özenle sakladığı özel alanıyla dikkat çekiyor.

Kendi sahne hayatından kalan kostümler için ise ayrı bir oda ayıran sanatçı, bu bölümü adeta bir müzeye dönüştürmüş.

Ev turunun sonunda ise izleyiciler sade ve düzenli bir mutfakla karşılaşıyor. Beyaz tonların hakim olduğu mutfak, evin genelindeki huzurlu ve zarif atmosferi tamamlıyor.

Salonun ortasında dev küpler var... Usta sanatçı evinin kapılarını açtı!

“Sihirli Annem” dizisinde canlandırdığı Pakize Peri karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tiraje Başaran, bu hafta Kanal D ekranlarında yayınlanan “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programının konuğu oldu.

Buram buram tarih, buram buram sanat!

Üç oda bir salondan oluşan bu ev, adeta yaşayan bir sanat galerisi! Girişte siyah-beyaz kare fotoğraflar ve zarif bir tablo dikkat çekiyor.

Salonun tam ortasında yer alan cam sehpa, çevresindeki pudra tonlarında oturma grubu ve klasik yemek masasıyla ortama sıcak bir hava katıyor.

Salonda en dikkat çeken detaylardan biri ise dev küpler! Altlarında kozalaklar ve taşlarla, adeta doğayı içeri taşıyor.

Bir köşe değil, bir tarih:



Salonda yer alan muhteşem piyano üzerinde aile fotoğrafları ve Atatürk portresi yer alıyor. Duvarlarda ise usta ressam Avni Arbaş’a ait tablolar... Her köşe ayrı bir özen, ayrı bir ruh taşıyor.

Yatak odasında yer alan yeşilliğe bakan pencere, duvarları süsleyen tablolar, nostaljik bez bebekler ve yüzlerce kitabın bulunduğu kütüphane ile geçmişe doğru küçük bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Sanat mutfağa da taşmış!



Rengarenk detaylarla dolu mutfak, sadece yemek pişirme alanı değil adeta bir galeri gibi. Mavi tonlardaki buzdolabı, şık tablolar ve duvarları süsleyen resimlerle mutfakta bile sanat solunuyor.

Ahşap büfeler, klasik mobilyalar, aile anılarıyla dolu duvarlar...



Her köşesi özenle dekore edilen bu ev, sadece bir yaşam alanı değil; aynı zamanda yılların birikimiyle oluşmuş bir yaşam hikâyesi.

Ünlü model 2 katlı muhteşem dağ evinin kapılarını açtı

Evrim Akın, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programında bir döneme damgasını vuran ünlü model ve sunucu Elif Ece Uzun’un doğayla iç içe yaşadığı iki katlı dağ evine konuk oldu. Huzur dolu atmosferiyle dikkat çeken evin kapılarını izleyicilere açan Elif Ece Uzun, sakin ve sade yaşam tarzıyla beğeni topladı.

Doğanın tam kalbinde konumlanan iki katlı dağ evi, yumuşak tonlarla döşenmiş. Evin salonunda küf yeşili ve krem tonlarındaki koltuk takımı, aynı renkteki kırlentlerle tamamlanıyor.

Bu takıma eşlik eden bej mobilyalar ise hem sade hem de oldukça şık bir görünüm sunuyor. Salonda yer alan beyaz yemek masası, mobilyalarla uyumlu yapısıyla dikkat çekerken, şömine köşesi ise soğuk kış günlerinde adeta evin kalbi oluyor. Elif Hanım sadelikten yana bir dekorasyon yapmış.

Bağ evinin içi kadar dışı da göz alıyor. Bahçedeki yüzme havuzu ve çevresindeki düzenleme, adeta huzurun adresi oluyor.

Yatak odasında ise beyaz ve lila pastel tonları hâkim. Geniş ve ferah yapısıyla dikkat çeken oda, hem renk seçimi hem de düzeniyle iç açıcı bir hava sunuyor.

Üst katta yer alan balkon ise dört bir yanı yeşilliklerle çevrili, sıcak ve samimi atmosferiyle öne çıkıyor. Kış bahçesine göre daha sıcak bir ortam sunuyor.

Modern bir dokunuş: Siyah beyaz mutfak

Evin genelinde bej ve pastel tonları tercih edilirken, mutfakta bu çizginin dışına çıkılmış. Siyah ve beyaz renk kombinlerinin hâkim olduğu mutfak, evin diğer alanlarına göre daha resmi bir hava taşıyor. Bu farklı tercih, mutfağa modern bir dokunuş katarken, kontrast bir şıklık da yaratıyor.

ESRA EZMECİ GÖSTERİŞTEN UZAK EVİNİN KAPILARINI AÇTI

Ünlü sunucu Evrim Akın, Evrim Akın ile Ev Gezmesi programında Uzman Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci’nin evine konuk oldu. Ezmeci, ilk kez Kanal D izleyicileri için evinin kapılarını araladı.

Göz alıcı bir sadelikle dekore edilen ev, baştan sona modern detaylarla dikkat çekiyor. Salonun duvarlarından koltuklara, televizyon ünitesinden dekoratif objelere kadar her yerde gri tonları hâkim.

Lüks ama abartıdan uzak bir şekilde döşenen salonun bir köşesi kütüphane olarak düzenlenmiş. Kütüphanenin hemen önünde ise sade ve işlevsel bir çalışma masası yer alıyor.

Yatak odasında da yine gri tonları göze çarpıyor. Ezmeci’nin gösterişten uzak mobilya tercihleriyle sade bir şıklık yakaladığı odada, kıyafet dolabı ve takı köşesi ise dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor.

Evin en sade bölümü ise mutfak. Bej tonlarının hâkim olduğu mutfakta sıcak ve huzurlu bir atmosfer oluşturulmuş. Ancak yoğun iş temposu nedeniyle Esra Ezmeci’nin mutfakta çok fazla vakit geçiremediği, yemek yapmaya fazla zaman ayıramadığı da programa yansıyan detaylar arasında.

Ezmeci’nin zarif ve düzenli yaşam alanı, hem izleyicilerden hem de sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İŞTE SURVİVOR SEDA'NIN EVİ

Evrim Akın’ın sunumuyla Kanak D'de ekrana gelen Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu, 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasıyla tanınan ve Survivor’daki performansı ve karakteriyle hafızalara kazınan fenomen yarışmacı Seda Aktuğlu oldu.

Almanya doğumlu olan Seda Aktuğlu, Almanya’dan Türkiye’ye ve ardından Eskişehir’e uzanan yaşam hikâyesini izleyicilerle paylaştı. Dedesi ve babaannesiyle büyüdüğünü söyleyen Aktuğlu, hayatının en güzel dönemlerini Eskişehir’de yaşadığını belirtti.

Program boyunca izleyiciler, Seda Aktuğlu’nun iki oda, bir salon ve Amerikan mutfaktan oluşan modern evini keşfetti.

Evde tek başına yaşayan Aktuğlu’nun dekorasyon tercihi, modern ve otantik çizgileri bir arada barındırıyor.

Antrasit renkli koltuk ve kahverengi deri kanepe salonun öne çıkan parçaları arasında yer alıyor. Bambu ayaklı mermer sehpa, mumlar, çiçekler ve antika sandıklarla harmanlanan salon; şık ve sıcak bir atmosfer sunuyor.

Özellikle antika detaylar, değerli taşlar ve deniz kabuklarıyla süslenmiş sandıklar evin en dikkat çeken öğeleri arasında. Ayrıca nostaljik aydınlatmalar, biblolar, sallanan at figürleri ve yıllar içinde biriktirilmiş özel eşyalar, Seda Aktuğlu’nun kişisel zevkini yansıtıyor.

Yatak odasında ise çiçek desenli duvar kağıdı, pembe yatak başlığı, beyaz makyaj masası ve büyük bir boy aynası dikkat çekiyor.

Oda oldukça düzenli; makyaj masasında parfümler, takılar ve kozmetik ürünleri yer alıyor.

Aktuğlu, bazı parfümlerini annesinden kalan hatıra olarak sakladığını, bazılarını ise ağabeyinden hediye aldığını belirtiyor. Özellikle Almanya’dan temin edilen bir parfümü, artık annesinin kokusu olarak benimsediğini ifade ediyor.

Giyinme odası da oldukça düzenli. Arkadaşının yardımıyla düzenlenen dolaplarda bol miktarda bikini, yazlık elbise ve aksesuar yer alıyor.

Renkli ve enerjik kıyafetleri sevdiğini söyleyen Seda Aktuğlu, yaz mevsimine olan tutkusunu da dile getiriyor.

2000'li yıllara şarkılarıyla damga vurmuştu... Gösterişten uzak bu evde yaşıyor!

2000’li yıllara damgasını vuran “Nankör” şarkısıyla hafızalara kazınan Murat Başaran, Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına konuk oldu. Gösterişten uzak ve samimi yaşam alanıyla dikkat çeken ünlü sanatçının evi izleyicilerden tam not aldı.

İlk kez özel hayatını ekranlara taşıyan Murat Başaran, eşi Ayten Hanım ile birlikte yaşadığı sıcak yuvasını gezdirdi. Üç oda bir salondan oluşan evin her köşesi zarafet ve sadelikle döşenmiş durumda.

Salona girildiğinde, şık gri köşe koltuk ve pastel tonlardaki berjerlerin uyumu göze çarpıyor. Televizyon ünitesi ise beyaz rengiyle hem modern hem de huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Ünitenin bir yanında kitaplık, diğer yanında ise sanatçının başarılarını simgeleyen ödüller yer alıyor.

Bitkilerle süslenmiş salonun tam ortasında yer alan cam sehpa evin estetik detayları arasında. Başaran çiftinin doğaya olan sevgisi çiçek seçimlerinden de hissediliyor.

Yatak odasında da beyaz rengin hâkimiyeti dikkat çekiyor. Boydan boya gardırop ve özel ayakkabı bölmesi özenle tasarlanmış. Dekoratif objelerle süslenmiş yatak başlığı ise odaya ayrı bir hava katıyor.

Evin belki de en ilgi çekici köşesi takı ve saat koleksiyonu. Evrim Akın’ın hayran kaldığı koleksiyonda değerli saatlerin yanı sıra, kayınvalideden gelen hediyeler ve kayınpeder yadigârı tespih yer alıyor. Kliplerde kullanılan bileklikler ve değerli taşlarla süslenmiş Zülfikar kolyesi de dikkat çeken parçalar arasında.

Ayten Hanım’a ait parfümlerle dolu parfüm köşesi ise lüksü ve zarafeti bir arada sunuyor. Murat Başaran ise parfüm seçiminde oldukça titiz olduğunu belirterek sahneye çıkarken iki farklı koku kullandığını ve hangisi kalıcıysa onu tercih ettiğini dile getiriyor.

Murat Başaran’ın kıyafet dolabı da oldukça zengin. Sahne kıyafetlerinden soğuk hava giysilerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Özellikle kadife kumaştan yapılmış şık bir takım, sanatçının favorileri arasında.

Yemek konusunda da iddialı olan Murat Başaran’ın menüsünde, babasının da favorisi olan kaymaklı taç pirzola başrolde. Ayten Hanım’ın Türkiye sorumlusu olduğu somon firması sayesinde sofrada kuşkonmazlı ve hollandez soslu somon da yer alıyor. Başaran, bu sosu esprili bir dille “mayonez ve tereyağlı hava atma sosu” olarak tanımlıyor.