'Eve bekâr arkadaşı gelemez'

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Seda Sayan, Kafa TV’de yayınlanan ‘Bacıların Bacısı’ adlı programında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Evli erkeklerin sosyal faaliyetlerde bulunmak istememesi hakkında konuşan sanatçı, “Sokağa çıkmak istemeyeni zorla çıkaracaksınız. Çocuk gibi tutun ensesinden çıkarın. Bunlar ev seviyorlar. Yorgunlar, yorgun. Enerjileri sıfır. Bunlar bitik. Anlaşmalara koyun artık bunları. ‘Şu kadar zamanda bir tatil isterim’ diye yazın” dedi.





“AKILLI ERKEK KARISINA ZAMAN AYIRIR”

Sayan, kadınlara tavsiyelerini şöyle sürdürdü: “Bir kere evliysen, kocanın bekâr arkadaşını eve sokmayacaksın. Hayır, oyun moyun yok. ‘Yok’ diyeceksin. Gelen karısıyla gelecek. ‘Oyun mu oynuyoruz? Hadi beraber oynayalım.’ Böyle şeyler yapacaksınız.” Sanatçı, erkeklere de “Karılarınıza lütfen zaman ayırın ya. Akıllı erkek karısına zaman ayırır” diye seslendi.

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“ARABAYI BANA VERMİYOR”

Seda Sayan programda kadınların araba kullanmasına yönelik eleştirilerden de söz etti.

“Erkekler bin tane kaza yapar, yüz tane kaza yapan kadın konuşulur. Erkekler kadının çok iyi araba kullanabileceğini kabul etmiyor. Sanki bu iş erkekler için yaratılmış, araba kullanmak sadece erkeklere has bir şey. Kadın TIR bile kullanıyor. Aslan gibiler. Vallahi gurur duyduğum kadınlarımız var” diyen Sayan, bu konuda zaman zaman eşi Çağlar Ökten’le de anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi: “Ben bile eşimle didişiyorum. Ben eşimden daha iyi araba kullanıyorum. Arabasını vermiyor. Yunanistan’da ‘Bir versene’ diyorum, ‘Hayır, sen oralara giremezsin’ diyor. Niye giremiyorum? Senden önce kullanmıyor muydum? 5 yıldır beraberiz, o zamandan beri araba kullanmıyorum.”