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Küçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyor

#Macaulay Culkin#Brenda Song#Evde Tek Başına
Küçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyor

Tüm dünya onu 1990 tarihli unutulmaz filmle tanıdı. O dönemde henüz 10 yaşına yeni girmiş küçük bir çocuktu. O yaşında bir anda yıldızlaştı. Sonra aynı filmin yeni halkasında da rol aldı. Fakat küçük yaşta gelen şöhret ona çok yaramadı. İnişli- çıkışlı, kötü alışkanlıklardan kurtulmaya çalışmakla, mali krizleri aşmakla uğraştığı dönemler geçirdi.

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30'LU YAŞLARINDA KENDİNİ EMEKLİ İLAN ETTİ
Hatta 30'lu yaşlarında kendini "emekli" ilan etti. Bir zamanların çocuk yıldızı bugün 41 yaşında bir yetişkin. Eskisine oranla biraz daha sakin bir yaşam sürse de hala unutulmadı. Ve o eski çocuk yıldız önce baba oldu. Şimdi de oğlunun annesiyle nişanlandığını duyurdu. 

Küçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyor

EVLİLİĞE İLK ADIM
Henüz 10 yaşındayken rol aldığı Evde Tek Başına adlı Film ile bir anda yıldızı parlayan Macaulay Culkin ile sevgilisi Brenda Song, evliliğe ilk adımı attı. People dergisi bir süredir söylenti düzeyinde olan bu haberi doğruladı. Çiftin sözcüsü ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Küçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyor

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FİLM SETİNDE TANIŞTILAR
Macaulay Culkin ile Brenda Song, 2017 yılında Changeland adlı yapımın setinde tanıştı. Kısa sürede aralarında bir aşk doğdu. Geçtiğimiz nisan ayında Dakota adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Bebek bu ismi Culkin'in 2008 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden ablasının anısına bu ismi taşıyor.

Küçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyor

RÜZGAR NEREYE SÜRÜKLERSE
Küçük yaşta sinema dünyasında ün kazanmasına rağmen kendini erkenden emekli eden Macaulay Culkin, bundan birkaç yıl önce verdiği bir röportajda sinemaya dönmek gibi bir amacı olmadığını söylemişti. Culkin, New York Magazine'e verdiği röportajda "Esas itibariyle de emekliyim" diye konuşmuştu. "Rüzgar beni nereye sürüklerse oraya gidiyorum" diyerek yeni yaşam felsefesini anlatan Macaulay Culkin günlerini, resim çizerek, yazarak ya da ne "olursa yaparak" geçirdiğini anlattı.

Küçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyor

SOKAKTA RAHAT YÜRÜYEMİYOR
En parlak dönemlerini geride bırakmış olmasına rağmen hala sokağa çıktığında rahat yürüyemeyecek kadar tanınan Macaulay Culkin "Sabahın ikisinde ya da dördünde sokaklarda uzun uzun yürüyüş yapıyorum. Çünkü o saatlerde sokaklarda kimse olmuyor. Dikkat çekmeden yürümek mümkün hale geliyor" diye konuştu. Macaulay Culkin "Beni tanıyorlar tanımasına ama bunu umursamıyorlar. Ben de içimden "bütün hayatım boyunca nerelerdeydiniz" diye geçiriyorum" sözleriyle özel hayatının sürekli gözler önünde olmasından duyduğu rahatsızlığı da ifade etti.

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Küçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyor

ÇOCUK YILDIZDI
Culkin, 26 Ağustos 1980'de dünyaya geldi. Evde Tek Başına, Evde Tek Başına 2, Richie Rich, My Girl gibi filmlerde rol aldı. Çocuk yaşta şöhrete ulaşan Macaulay Culkin, daha sonra eski parlak günlerinden uzaklaştı. Patricia Brentrup ve Broadway yapımları için bilinen eski bir tiyatro oyuncusu Kit Culkin'in oğlu olan Macaulay Culkin, Michael Jackson'ın Black or White şarkısının klibinde de oynamıştı. Sonra da Jackson ile aralarında bir dostluk gelişti.

Küçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyor

18 YAŞINDA EVLENDİ
Bir dönem yaşadığı ekonomik krizler ve uyuşturucu bağımlılığı gibi konularla gündeme gelen Culkin, son olarak bir TV dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Henüz 18 yaşındayken Rachel Miner ile evlendi Culkin. Ama bu evlilik 4 yıl sürdü.

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Küçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyor

MILA KUNIS İLE SEVGİLİYDİLER
Sonra da Mila Kunis ile yaşadığı altı yıllık beraberlikle gündeme geldi. Bu birliktelik de 2012 yılında sona erdi. Macaulay Culkin 2013 Pizza Underground adlı müzik grubunun vokalistliğini yaptı. 2016 yılında çıkardıkları albüm, son albümleri oldu. Culkin son dönemlerde bir pop kültürü sitesinin CEO'su ve aynı zamanda podcast yayınları yapıyor.

Küçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyor

 

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#Macaulay Culkin#Brenda Song#Evde Tek Başına

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