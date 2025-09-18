‘Seninle çalışamayız’ Evde işler başka sette işler başka!

Haberin Devamı

Balat’taki setten çıktığını belirten Ronabar, “Eşiniz Barış Falay’la birlikte bir projede yer almak ister misiniz” sorusuna yanıt verdi:



“Evde işler başka, sette işler başka. Yıllarca karı koca birlikte iş yapmadık. Yalnızca uzun yıllar önce İzmir Şehir Tiyatrosu’nda küçücük bir sahnemiz olmuştu. Üç dakikalık sahneyi 13 dakika oynamıştık. O zaman mesleğin başındaydım ve ‘Seninle çalışamayız’ demiştim. Ama şimdi farklı. Bir tiyatro oyununa vurulduk, ikimiz de çok sevdik. Fakat tam sahnelemeyi planlarken yeni sezonda Barış da anlaştı, ben de. Böylece tiyatro planı ertelendi, ikimiz de farklı dizilerle aynı gün yayındayız.”

İŞTE GERÇEK AŞKLARI...

Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

Sürpriz ikili! Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşkı ortaya çıktı...

Oyuncu Demet Özdemir ile evlendikten bir yıl sonra boşanan Oğuzhan Koç gönlünü oyuncu Hazal Subaşı'ya kaptırdı.

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın fotoğraflarını 'Çok seviyorum' diyerek paylaştı.

İkilinin sürpriz aşkı Berkay'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Oğuzhan Koç ve sevgilisi Hazal Subaşı da fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarından yayınlayıp aşklarını ilan ettiler.

Büyük aşk nikah masasına taşındı

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş uzun zamandır aşk yaşadığı tasarımcı sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi.

Sevgililer Günü'nde 3 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a evlenme teklifi eden oyuncu Tolga Sarıtaş, nikah masasına oturdu...

Tasarımcı Mayruk ile oyuncu Sarıtaş ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girdi.

Ünlü çift sosyal medya hesaplarından geceye dair kareler paylaştı.

Yıl 2003... Her şey yeni başlamıştı...

Funda Arar eşi Febyo Taşel ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcının paylaşımı büyük ilgi gördü.

Şarkıcı Funda Arar 2004 yılında prodüktör ve müzisyen Febyo Taşel ile nikah masasına oturmuştu. Oğulları Aras ile mutlu bir hayat sürdüren çift takipçilerini geçmişe götürdü.

Arar eşiyle, yıllar önce çekilen bu kareleri, '20 yıl önce biz. O zamanlar fotoğraf makinesiyle çekilmiş' notuyla yayınladı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sürpriz ikili... Aşkını böyle ilan etti!

Futbolcu Yusuf Yazıcı gönlünü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'a kaptırdı. Ünlü topçu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.

Mustafa Mert Koç’la ilişkisi sona eren Melisa Aslı Pamuk’un adı milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile anılıyordu. Çift, ilişkilerini sosyal medyada ilan etti.

Yusuf Yazıcı, yurtdışında birlikte tatil yaptığı sevgilisinin fotoğrafını Instagram’da yayınlayarak aşklarını duyurdu. İkili aşklarını nikah masasına taşıdı. Mutlu beraberlik sürdüren çift kısa süre sonra da bebeklerine kavuştu.

Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım!

İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle romantik karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan oyuncu İbrahim Çelikkol gönlünü Natali Yarcan'a kaptırmıştı.

Kameralardan uzakta birlikteliklerini sürdüren ikili kural bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Natali Yarcan'la aşk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Objektiflere sevgilisini öperken poz veren Çelikkol’un romantik karesi büyük ilgi gördü.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti. İkili, 5 yıl süren birlikteliğin ardından tek celsede boşanmıştı.

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Son olarak Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

Eşi de oyuncu



Oyuncu Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

Aşkını dizi setinde buldu



Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

Rol arkadaşıyla evlendi



Oyuncu Berk Oktay gönlünü meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'a kaptırdı. Çift uzun süren birlikteliğin ardından muhteşem bir törenle nikah masasına oturdu.

Gönlünü meslektaşına kaptırdı



Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

Mutlu aile



İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift Ali adında bir bebekleri var.