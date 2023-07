Haberin Devamı

“Hitch”, “Ghost Rider” ve “The Place Beyond The Pines” gibi ünlü yapımlarda rol alan Amerikalı oyuncu, 4.5 milyon takipçili hesabına Türkan Şoray’ın 1970 yapımı “Arım Balım Peteğim” filminden bir sahnesini yükledi.

Türk sinemasının simgesi olarak gördüğü Şoray’a hayranlığını dile getiren 48 yaşındaki Mendes, “Türkan Şoray. Bir ikon. Kendisine bakın ve keyfini çıkarın” açıklamasını yaptı.

Büyük beğeni alan videonun altına Mendes’in Türk takipçileri de binlerce yorum yazdı.