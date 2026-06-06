Kenan Doğulu: Eurovision travma oldu

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KENAN DOĞULU, Özlem Gürses’in “Bana Baştan Anlat” adlı YouTube programında ilginç bir itirafta bulundu.

Gürses, Türkiye’nin geçmişte Eurovision Şarkı Yarışması’nda sıfır puan almış olmasının kendisinde travma yarattığını söyledi, ünlü popçu da bunun üzerine şöyle dedi:

“Bende de çok büyük travma vardı. Bana teklif geldiğinde de bütün bu travmalar aklımdaydı. ‘Sıfır verirlerse nasıl olacak?’ diye. Çok büyük bir stres ve benim için hâlâ da bir travmadır. O dördüncülük benim için başarı gibi değil. Çünkü kazanamamış oldum sonuçta. Beni kesmedi yani. Sabaha kadar ağladım ben. Milli bayrakla bir şey yapıyor olmak başka bir duygu.”



ÇOCUKLUK HAYALİMDİ



Doğulu, Eurovision’a katılmanın çocukluk hayali olduğunu da açıkladı:

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“Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şey olduğu için teklif geldiği anda heyecanlandım. Hatta ünlü olmadan önce, 15-16 yaşlarındayken bir kaset doldurup TRT’ye yollamıştım Eurovision’a katılabilmek için. İlk yaptığım şarkı, ‘Kalbini Dinle’ adında. Hiç çıkmadı.”

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Sanatçı, “Gerçekten siyaset dönüyor mu arka planda, sen onu hissettin mi?” sorusuna ise “Hissetim tabii. Bir sürü şey dönüyor. Hiçbir zaman sağlıklı bir yarışma olmadı” yanıtını verdi.

İNCE TATSIZLIKLAR EVLİLİĞİN TUZU BİBERİ

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’le ilişkisi hakkında da konuştu:

“14 senedir beraberiz. Egolarından sıyrılmış birer birey olabildik evliliğimizde. Kendi alanlarımız olduğu gibi, birbirimizin alanında olmaktan da zevk alıyoruz. Çok eğleniyoruz. Birlikte olmaktan hoşlanıyoruz. Evliliği övmek istemiyorum ama biz doğru zamanda, doğru şekilde buluştuk diye düşünüyorum. İyiyiz, mutluyuz, keyfimiz yerinde. Beraber üretmek de insanı besliyor, destek veriyor, oyun arkadaşlığı yaptırtıyor. Her zaman böyle güllük gülistanlık, muhteşem olmuyor tabii. Ama ince ince tatsızlıklar da işin tuzu biberi zaten.”

SPORSUZ YAŞAYAMAM

Programda sporu hayatının merkezine yerleştirdiğini anlatan Kenan Doğulu, “Ben sporsuz yaşayamıyorum. En büyük ilacım kardiyo. Mümkün mertebe yürüyorum. Haftanın en az 3 günü spor salonuna gidiyorum, ağırlık kaldırıyorum. Bir yerden sonra vücut bırakmaya başlıyor, gücünü koruman lazım. Tam o yaşlara geldik” dedi. 51 yaşında olduğunu söyleyen şarkıcı, “52’den gün almaya başlıyorum. Zaman o kadar hızlı geçti ki, ben de anlamadım” diye konuştu.