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Etek polemiğinde yeni raunt

Güncelleme Tarihi:

#Alişan#Sefo#Uraz Kaygılaroğlu
Etek polemiğinde yeni raunt
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 09:39

Alişan ile Sefo arasındaki etek polemiği devam ediyor.

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Alişan, Sefo’nun İskoçya gezisinde etek giymesi hakkında “5 yaşındaki çocuğum örnek almak isterse o zaman tehlike ortamı oluşur” demiş, ünlü rap’çi şöyle yanıt vermişti:

“Cennet Mahallesi’nde makyajlı, sarı saçlı, kıvırdığı halleri var. Çocuğunun bizi görüp etkilenme ihtimali varsa, o zaman biz de seni gördük etek giydik diyelim.”

Etek polemiğinde yeni raunt

Alişan dün “Beyaz Magazin” programında konuyla ilgili konuştu: “Sahnede olabilir ama bu özel hayatta da yapılacaksa tehlikeli dedim kimseye hakaret etmeden. Bir ‘cinsiyetsizleştirme akımı’ var dünyada. Buna izin vermemeliyiz.”

Etek polemiğinde yeni raunt

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ÖRNEK OLMAMALI

Alişan, Uraz Kaygılaroğlu’nun tiyatro sahnesinde bir erkekle öpüşmesi hakkında da “Sahnede kimin ne yaptığı umurumda değil. Bunu özel hayatlarında çocuklarımıza örnek teşkil edecek şekilde sunuyorlarsa, o zaman tehlikeli olur” dedi.

 

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#Alişan#Sefo#Uraz Kaygılaroğlu

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