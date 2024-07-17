Etek polemiğinde yeni raunt

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Alişan, Sefo’nun İskoçya gezisinde etek giymesi hakkında “5 yaşındaki çocuğum örnek almak isterse o zaman tehlike ortamı oluşur” demiş, ünlü rap’çi şöyle yanıt vermişti:

“Cennet Mahallesi’nde makyajlı, sarı saçlı, kıvırdığı halleri var. Çocuğunun bizi görüp etkilenme ihtimali varsa, o zaman biz de seni gördük etek giydik diyelim.”

Alişan dün “Beyaz Magazin” programında konuyla ilgili konuştu: “Sahnede olabilir ama bu özel hayatta da yapılacaksa tehlikeli dedim kimseye hakaret etmeden. Bir ‘cinsiyetsizleştirme akımı’ var dünyada. Buna izin vermemeliyiz.”

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ÖRNEK OLMAMALI

Alişan, Uraz Kaygılaroğlu’nun tiyatro sahnesinde bir erkekle öpüşmesi hakkında da “Sahnede kimin ne yaptığı umurumda değil. Bunu özel hayatlarında çocuklarımıza örnek teşkil edecek şekilde sunuyorlarsa, o zaman tehlikeli olur” dedi.