Estetik operasyonlarla bambaşka biri olmuştu... Nişantaşı'nda panik

Aracını bir okulun otoparkına park eden sanatçı muhabirleri görünce büyük panik yaşadı. Görevlilerin kendisine siper olmasını isteyen şarkıcı, bu hareketiyle görenleri şaşırttı. Görevlinin arkasına sığınarak kaçmaya çalışsa da görüntülenmekten kurtulamayan Ceylan’ın bu sırada eliyle yan profilini kapatması dikkat çekti.

GÖRENLER TANIYAMADI

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

BU SEN MİSİN ASLI?

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, 29'uncu yaşını yakın dostlarının katıldığı parti ile kutladı. Bekiroğlu, fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Ünlü oyuncunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

SON HALİ OLAY OLDU!

Sertab Erener estetikli haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan sanatçı, yıllar önce yayınladığı “Mecbursun”u yeniden yorumladı ve şarkıya klip çekti.

Ancak klibi izleyenler, Erener’i tanımakta güçlük çekti. Daha genç görünmek için estetik müdahaleler yaptıran 59 yaşındaki sanatçı, değişimiyle sevenlerini şaşkına çevirdi.

Klip görüntülerinin altına “Estetikten şarkıyı bile farklı söylemiş”, “Doktoruna dava açmalı”, “Ufak dokunuşlar güzel olabiliyor ama estetiği abartmamak lazım”, “Herkes Seda Sayan gibi, Allah’tan seslerden ayırıyoruz” şeklinde yorumlar yazıldı.

'HOŞ GELDİN YENİ SELEN'

Selen Görgüzel, geçirdiği estetik operasyonların ardından son halini paylaştı. 1 ay önce bıçak altına yatan ünlü oyuncu, yüzünü ve boynunu gerdirmiş, ayrıca göz kapağı ameliyatı olmuştu.

Selen Görgüzel, yeni görüntüsüyle verdiği pozları Instagram sayfasında “Hoş geldin yeni Selen” notuyla yayınladı.



Oyunculuk kariyerinden sonra müzik dünyasına da adım atan Görgüzel, “Seyircim artık sahnede bambaşka bir Selen görecek” dedi.

KENDİNE NE YAPTIN ÇAĞLA

Çağla Şıkel, imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Şıkel’in hayranları “Estetiklerinden dolayı tanıyamadım” yorumunu yaptı.

Çağla Şıkel, son olarak yüzüne yaptırdığı işlemle takipçilerinin tepkisini çekti. Bir marka ile yaptığı iş birliği kapsamında kamera karşısına geçen ünlü ismin dudaklarındaki eşitsizlik, elmacık kemiklerindeki dolgunluk ve ön dişleri dikkat çekti. Son hali takipçileri tarafından eleştirilen Çağla Şıkel, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin takipçileri “Yazık etmiş kendine”, “Ne yaptın kendine Çağla?” yorumlarını yaptı.

HER ŞEY YILLARA MEYDAN OKUMAK İÇİN

Seda Sayan, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Doktorun kapısını çalan 60 yaşındaki Sayan, dekolte bölgesindeki yanık izinden kurtulmak için harekete geçti.

Seda Sayan görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Sayan "Benim kadar uslu bir hasta yok. Bakın şu iğneler yapıldı. Hiç şımarıklık yapıyor muyum? İlk olarak sünnet derisi enjekte ettik. Bu sefer ikincisi... Yanık izim vardı. Yaktılar beni...Dudak üstümden de çok rahatsız oluyordum. Bir de dudak kenarlarım..." dedi.

Seda Sayan daha önce Fransız askısı ve Deeplift tekniğiyle yüzünü, gıdısını gerdirmişti.

'SADECE BURNUMU YAPTIRDIM' DEMİŞTİ... SON HALİ ŞAŞIRTTI

Oyuncu Büşra Pekin diyet ve spor ile 15 kilo verdi. Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan Pekin'in yüzündeki değişimler de dikkat çekti.

Daha önce 'Estetiğim yok, yüz bandı kullanıyorum' açıklaması yapan Büşra Pekin, son paylaşımı ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Büşra Pekin'in görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

Bazı takipçileri övgüler yağdırırken, bazıları ise 'Çok güzelsiniz, doktorunuz kim?' diye sordu.

Büşra Pekin, verdiği bir röportajda "Yüzümdeki tek ciddi işlem burun dokunuşudur. Hollywood yıldızlarının uyguladığı bir dokunuşu uyguladık. Rollerin durumuna göre de oyuncu botoksu yaparım. Dudaklarımı ve yanaklarımı elletmem. Ciddi kilo verdim. İnsanlar haklı hiç alınmadım. Kendi doğallığımı bozmayı düşünmüyorum filmler için her şeyi yaparım" demişti...

Büşra Pekin fotoğrafını da "Yüzümde film için gerginleştirici bant uygulaması var. Estetik haberleri çıkarmayın" notuyla paylaşmıştı...

ALIN DARALTMA YAPTIRMIŞTI, İŞTE SON HALİ...

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçtiğimiz yıl göz kapağı ameliyatı yaptırmış, kasım ayında ise alın daraltma işlemi için bıçak altına yatmıştı.

Ünlü müzisyen son halini sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.

Umut Akyürek operasyon sonrası "Ameliyatım başarıyla geçti, geceyi hastanede geçirdim. Her şey yolunda. Sizler merak edip sordunuz. Alın daraltma ameliyatı geçirdim. Yurt dışından çok fazla talep var. Ülkemizde de yeni yeni duyulmaya başladı. Çok basit bir operasyon, bir saat sürdü. Bir şişlik, ödem morarma da yok. Merak edenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ EBRU

Ebru Gündeş yeni fotoğraflarını Instagram hesabında yayınladı.

Ünlü şarkıcının yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Daha önce göğüslerini ve burnunu yaptıran 49 yaşındaki Gündeş’in yüzüne estetik yaptırdığı iddia edildi.

'10 SENE SONRASINI DÜŞÜNDÜM, ROKETLEDİM'

TÜRK halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, “2. Sayfa” adlı programa konuk oldu. Estetik operasyonla yüz ve boyun bölgesini gerdiren 82 yaşındaki sanatçı, “Kendimi halkıma karşı sorumlu hissediyorum. Hem ses olarak hem de görüntü olarak. Yüz gerdirme operasyonunu yaşım daha geçmeden yaptırmak istedim. Öyle küçük operasyonlar da olmaz. Bir kere bayılacaksın, her yeri keseceksin” dedi.

Akartürk sözlerine şöyle devam etti: “Doktorum da cesaret verdi. 10 sene sonrasını düşündüm, roketledim.”

KALÇA ESTETİĞİ Mİ YAPTIRDI?

Ebru Polat Nişantaşı City’s çıkışı aracına binerken görüntülendi.

Polat, sahibi olduğu güzellik merkezinde kalçasına işlem uygulattığını söyledi ve ekledi:

“Herhangi bir estetiğim yok. Bu doğal halim. Sadece ufak işlemler yaptırdım. Ufak dokunuşlara da estetik denilmez.”

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Adı bir dönem Murat Boz ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf takipçilerinin dikkatini çekti. Ekranın en doğal isimleri arasında yer alan Ayça Ayşin Turan'ın sivrilen çenesi gözlerden kaçmadı.

DİLAN DA MODAYA UYDU

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz haftalarda yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı.

Mini elbisesi ve kusursuz fiziği ile bakışları üzerinde toplayan Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

BIÇAK ALTINA YATTI

Görüntüsünü değiştirmek isteyen şarkıcı dudak ve kol operasyonları geçirdi. Karlı, “Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak” dedi.

GENÇ KIZ GİBİ OLDUM!

Safiye Soyman, geçirdiği boyun ve yüz gerdirme operasyonu sonrası görüntülendi.

Şarkıcı, en az 20 yaş gençleştiğini söyledi: “10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve yüz gerdirme. Pişman değilim. Genç kız gibi oldum. Faik Öztürk çok memnun bu durumdan. 20 yıl geriye gittim. Dişçiye gider gibi iki saatte operasyon yaptılar.”

Safiye Soyman boyun ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdı.

Soyman, yaşlanma korkusu olmadığını ancak sahneye çıktığı için seyirciye olan saygısından operasyon yaptırdığını açıkladı: “Sanatçı yaş almaz, sanatçının yaşı olmaz. Ses sanatçısı sahneye çıkıyorsa kendine bakmalı.” (Behlül AYDIN)

BESTE DE MODAYA UYDU

Bir süre önce İpek Açar ile yaşadığı soyadı polemiği nedeniyle gündem olan Beste Açar, estetik modasına uydu.

Yüzünü gerdiren ve kaş şeklini değiştiren Beste Açar, son görüntüsü ile şaşırttı. Açar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı!

GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programındaki görüntüsü ile şaşırttı...

Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.

FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı.

'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi. Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.

NOLUR BANA DUA EDİN



Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. Şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

Konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" diyerek ağladı.

GÖZ KAPAKLARINI ALDIRDI



Yeliz Yeşilmen estetik operasyonu geçirdi.

6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

İŞTE YENİ HALİM!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

12 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

Süperstar Ajda Pekkan 14 kez ameliyat masasına yattı.

Pekkan, 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi.Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Ajda Pekkan her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

REKOR DENİZ'İN

Deniz Akkaya da 17 kez bıçak altına yattı.

Akkaya, 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.