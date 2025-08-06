Eşref Rüya'nın yıldızı annesiyle tatilde

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Anne-kız önceki gün Dalyan The Beach Of Momo’da görüntülendi. Set yorgunluğunu atan genç oyuncunun keyifli halleri dikkat çekti.

Annesiyle denize giren Ebrar Karabakan düzgün fiziğiyle bakışları üzerine topladı. (Deniz BOY)

Teknede kutlama

Usta sanatçı Orhan Gencebay yeni yaşını Bodrum’da kutladı. 81 yaşına giren sanatçı için yakın dostu Özcan Sezer teknesinde özel bir parti düzenledi.

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Partiye sanatçının eşi Sevim Emre ve torunu Efe Gencebay da katıldı. Orhan Gencebay pastasını ailesi ve dostlarıyla kesti. Gün boyu süren kutlamada, tekneyle Bodrum turu da yapıldı. Gencebay, gün sonunda partiyi organize eden Sezer’e teşekkür etti. (Tolga BOZDUMAN)

2 çocuk anası

Eşi Eser Yenenler ve iki oğlu ile beraber Antalya’da tatil yapan Berfu Yenenler yıllara meydan okuyan fiziğini gözler önüne serdi. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp 4’üncü seçilen Berfu Yenenler bikinili fotoğrafını Instagram hesabında “2 çocuk anası” notuyla paylaştı.

Çekimler sonrası mola

Pınar Yıldız geçtiğimiz ay Artvin’de “Cansın” adlı yeni şarkısına klip çekti. Çekimler sırasında attan düşerek kısa süreli hafıza kaybı yaşayan Yıldız, dinlenmek için Bodrum’a tatile gitti. Şarkıcı, geçen gün ise annesiyle Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi. Yıldız, “Çok yorulduk, annemle birlikte böyle bir plan yaptık. Küçük bir anne-kız kaçamağı oldu” dedi.

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