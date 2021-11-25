Esra Sönmezer kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Esra Sönmezer, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Arnavut kökenli ailenin tek çocuğudur. 2002 yılında Türkiye'de düzenlenen Güzellik yarışmasında 1. seçilerek herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Türkiye Güzeli seçildiği yıl Dünya Güzeli yarışmasına katıldı ve 4. oldu ancak yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye attı.

Ardından, Turkcell reklamlarında 1 yıl boyunca oynadı, fakat 2002 yılında annesini kaybetti ve ailenin kararıyla 6 yıl çalışma hayatına ara verip, eğitimini tamamladı.

2004-2007 yılları arası şan, solfej ve musiki dersleri aldı. 2007 yılında Müjdat Gezen'in teşviği ile Müjdat Gezen 'Aktör Studio' oyunculuk okuluna girerek, tiyatro, muzik, dans, diksiyon ve sinema dersleri almaya başladı.

Savaş Dinçel sahnesinde, Müjdat Gezen ile birlikte ‘Jüri’ adlı kabarede, ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ , ‘Savaşma Seviş’ ve Oda tiyatrosu ekibiylede ‘Meyhane’de Tiyatro’ adlı oyunlarda oynadı.