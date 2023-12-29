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Esra Şimşek miras davasından feragat etti

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#Esra Şimşek#Erol Büyükburç#Miras Davası
Esra Şimşek miras davasından feragat etti
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 08:06

2015 yılında hayatını kaybeden Erol Büyükburç’un ardından mirasçıları anneleri ayrı olan kızları Evren Büyükburç, Jeyan Büyükburç ve Özlem Derya Büyükburç olarak tespit edildi. Ancak Büyükburç’un vasiyetinde tüm mirasını Evren Büyükburç’a bıraktığı ortaya çıktı.

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Mirastan mahrum kalan Jeyan Büyükburç ile Özlem Derya Büyükburç da vasiyetnameye itiraz ederek dava açtı. Kardeşler arasındaki miras kavgası geçen yıl karara çıkmıştı. Mahkeme, kız kardeşlerin mirastan pay almak için açtığı ‘vasiyetnamenin iptali’ davasını reddetti.

Erol Büyükburç’a açtığı babalık davası 3 yıl önce kesinleşen Esra Şimşek de babasının mirasından pay alamadığı iddiasıyla üç üvey kardeşine dava açtı.

Şimşek, geçen günlerde aldığı kararla açtığı davadan feragat etti. Mahkeme, Esra Şimşek’in bu talebi üzerine davayı reddetti. 

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#Esra Şimşek#Erol Büyükburç#Miras Davası

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