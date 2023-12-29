Esra Şimşek miras davasından feragat etti

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Mirastan mahrum kalan Jeyan Büyükburç ile Özlem Derya Büyükburç da vasiyetnameye itiraz ederek dava açtı. Kardeşler arasındaki miras kavgası geçen yıl karara çıkmıştı. Mahkeme, kız kardeşlerin mirastan pay almak için açtığı ‘vasiyetnamenin iptali’ davasını reddetti.

Erol Büyükburç’a açtığı babalık davası 3 yıl önce kesinleşen Esra Şimşek de babasının mirasından pay alamadığı iddiasıyla üç üvey kardeşine dava açtı.

Şimşek, geçen günlerde aldığı kararla açtığı davadan feragat etti. Mahkeme, Esra Şimşek’in bu talebi üzerine davayı reddetti.