Esra Kazancıbaşı Öztekin kimdir, kaç yaşında?

Rasim Öztekin'in hayatını kaybetmesinin ardından gündemde yer alan isimlerden birisi de eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin oldu. Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ve köşe yazarlığı da yapan Rasim Öztekin'in hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Özellikle eşi Esra Kazancıbaşı merak konusu oldu. Rasim Öztekin'in hayat arkadaşı Esra Kazancıbaşı, vefat haberinden önce eşine ve sevenlerine şu sözlerle seslenmişti:

"Sevdiğim adam, hayattaki en iyi dostum, sırdaşım, tontişim, Rasim'im; bugün kalple ilgili ciddi bir rahatsızlık yaşadı, anjiyo oldu, tıkalı kalp damarına müdahale edildi. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor.

Aradınız, mesaj attınız ama çoğunuza acil serviste olduğumuz anların telaşında, koşturmacasında yanıt veremedim. Arayan, soran tüm dostlara, arkadaşlara, tanıdıklara teşekkür ediyorum. Şu anda O'nu seven kalplerin dualarına ihtiyacımız var. 🙏

Beykoz Devlet Hastanesi ve Siyami Ersek Kalp hastanelerindeki hekiminden hemşiresine sağlık personeli elllerinden gelen tüm çabayı, en iyi tedaviyi uyguluyorlar. Bu süreçte sizlerden sevdiğim adam, eşim, hayat arkadaşım için bir isteğim var. Onu hep filmlerde, dizilerde oynarken, en sevdiği yerlerde Cunda'da, Ege'nin masmavi koylarında sohbet ederken hayal edin. Olumlu düşünmenin sihirli enerjisini, dualarımızla pekiştirelim.

Bu arada aranan kan bulundu. İlgilenen herkese çok teşekkürler.

Ve sesimi duyduğunu biliyorum koca yürekli adam... Aşkım. Rasim'im... Havalar güzelleşiyor, Ege'nin zeytin ağaçları, mavi koyları bizi bekliyor. Hadi çabuk toparlan."

RASİM ÖZTEKİN'İN EŞİ ESRA KAZANCIBAŞI KİMDİR?

Esra Kazancıbaşı Öztekin, Akademik, Alternatif Tıp, Beslenme & Diyet kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Kazancıbaşı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır.

Mesleğini gazeteci olarak sürdüren Esra Kazancıbaşı sağlık alanında yaptığı programlarla daha çok tanınıyor.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Akıllı Hastanın Sağlık Rehberi, Sorular ve Yanıtlarla Diyabet, Sorular ve Yanıtlarla Göz Hastalıkları, Sorular ve Yanıtlarla Hepatitler olarak sayılabilir.

Esra Kazancıbaşı Öztekin kitapları; Sağlık Adası Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.